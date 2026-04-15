Desde el Ejecutivo se enfatiza que la normativa no permite cobros arbitrarios, sino que establece criterios precisos para distinguir entre las reparaciones locativas, que son responsabilidad del inquilino y las reparaciones estructurales, que deben ser asumidas por el propietario del inmueble. El Gobierno de Colombia ha recordado que la Ley de Arrendamientos de Vivienda Urbana estipula que, en ciertos casos, los gastos por reparación y pintura del inmueble deben ser cubiertos por el arrendatario, en virtud de los deterioros ocasionados por el uso normal de la vivienda. Esta aclaración resulta de suma importancia al momento de iniciar o concluir un contrato de alquiler, dado que numerosos conflictos entre propietarios e inquilinos emergen por quién debe asumir la responsabilidad de estos arreglos. En este marco, el arrendador solo está obligado a intervenir cuando el deterioro no fue causado por el uso, sino por fallas de construcción, antigüedad de los materiales o situaciones ajenas al inquilino. De acuerdo con la legislación vigente, el arrendatario debe asumir las llamadas reparaciones locativas, es decir, aquellas que se originan por el uso normal de la vivienda durante el tiempo que estuvo habitada. La norma aclara que estos gastos no pueden trasladarse al propietario, ya que se consideran consecuencia directa de la ocupación del inmueble. Entre estos arreglos se incluyen tareas de mantenimiento, sustitución o mejora de elementos como pisos, enchapes, cielorrasos, griferías, interruptores eléctricos y redes internas, siempre que el daño no sea estructural. Uno de los aspectos más debatidos en los contratos de alquiler es la pintura del inmueble. Según la interpretación oficial de la ley, generalmente corresponde al inquilino asumir este gasto, dado que el desgaste de paredes y superficies es consecuencia de la habitabilidad. Esto es aplicable tanto al concluir el contrato como cuando el deterioro es manifiesto durante la vigencia del acuerdo, siempre que no se trate de daños estructurales ni problemas previos a la entrega del inmueble. No obstante, la obligación puede variar si en el contrato se establecen condiciones específicas, por lo que se aconseja revisar detenidamente cada cláusula antes de proceder a la firma. La ley establece de manera inequívoca que el arrendatario no debe asumir costos en situaciones donde los daños son ocasionados por: En tales circunstancias, la responsabilidad recae de manera exclusiva en el propietario, quien tiene la obligación de asegurar que la vivienda se mantenga en condiciones adecuadas de habitabilidad. Los especialistas en vivienda ofrecen las siguientes recomendaciones a los inquilinos: La implementación de estas medidas contribuye a evitar cobros indebidos y a mitigar conflictos al concluir el contrato de arrendamiento en Colombia.