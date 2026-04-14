En Colombia, el trámite clave para la licencia de conducción se ha vuelto esencial para millones de ciudadanos que desean cumplir con las normativas de tránsito. No obstante, este proceso no es automático, ya que implica la satisfacción de diversos requisitos técnicos y médicos que determinan la aptitud del conductor para manejar. El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial han intensificado los controles para asegurar que los individuos que renuevan sus licencias se encuentren en condiciones físicas y mentales adecuadas. Esto implica que algunos conductores podrían perder su documento, aun cuando este se encuentre vigente o no presente sanciones previas. Síguenos y léenos en Google Discover Quienes obtengan un resultado “No apto” en los exámenes de aptitud física, mental y de coordinación motriz exigidos por los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) no podrán renovar su licencia. Estos exámenes, llevados a cabo por profesionales debidamente certificados en medicina general, optometría, fonoaudiología y psicología, tienen como objetivo evaluar las condiciones mínimas necesarias para conducir de manera segura. Asimismo, aquellos que presenten multas pendientes o sanciones activas en el RUNT no podrán llevar a cabo el trámite hasta que regularicen su situación. El sistema impide automáticamente la renovación si existen infracciones de tránsito no saldadas o si el conductor no ha actualizado su información en la plataforma, lo que incluye datos como dirección, categoría y biometría. Para llevar a cabo la renovación de la licencia en Colombia, es imperativo que el conductor se presente en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) que cuente con la autorización del Ministerio de Transporte. En este lugar, se efectúan las pruebas médicas y psicotécnicas necesarias para evaluar la aptitud del solicitante. Los resultados de estas evaluaciones son ingresados de manera automática en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), sin requerir trámites adicionales. Los exámenes poseen validez inmediata y constituyen un requisito indispensable para que la autoridad de tránsito proceda a emitir la nueva licencia. Es importante destacar que este proceso debe ser realizado de manera personal, ya que no es posible delegarlo ni gestionarlo a través de medios virtuales.