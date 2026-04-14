NASA mantiene bajo observación constante al asteroide 2024 YR4, un objeto espacial cuya trayectoria lo clasifica dentro del grupo de cuerpos cercanos a la Tierra. Los análisis más recientes han permitido establecer una fecha concreta de posible impacto, lo que ha llevado a la activación de los protocolos internacionales de defensa planetaria, aunque el riesgo sigue siendo bajo. Este tipo de monitoreo es parte de los programas científicos que buscan anticipar escenarios poco probables, pero de gran relevancia, a partir de datos recopilados durante meses de observación astronómica. Con el avance de los estudios, los científicos han logrado refinar los cálculos orbitales del objeto, lo que ha permitido descartar escenarios alarmistas y enfocar la atención en la evaluación técnica del fenómeno. Las estimaciones actuales indican que el tamaño del objeto estaría entre 40 y 90 metros de diámetro, una variable clave para determinar los posibles efectos en caso de ingreso a la atmósfera. El asteroide 2024 YR4 pertenece a la categoría de objetos cercanos a la Tierra, conocidos como NEO por sus siglas en inglés. Se trata de cuerpos rocosos que, en determinados momentos, cruzan zonas próximas a la órbita terrestre. De acuerdo con datos citados por La FM, la NASA sigue este tipo de asteroides para mejorar su capacidad de respuesta ante eventos de bajo riesgo pero alto impacto potencial, utilizando telescopios distribuidos en distintas partes del mundo. Los cálculos más recientes indican que la probabilidad de impacto el 22 de diciembre de 2032 es reducida. Inicialmente, cuando el asteroide fue detectado, esta posibilidad era mayor, pero ha disminuido con la incorporación de nuevas observaciones. No obstante, el objeto ha superado el umbral del 1% de probabilidad, un límite técnico que activa los protocolos de notificación internacional, conforme a los procedimientos establecidos por la NASA y otras entidades científicas. La agencia ha aclarado que las variaciones en las probabilidades son parte del proceso normal de actualización de datos y no sugieren una amenaza inminente. Los modelos científicos sugieren que un asteroide de tales dimensiones probablemente explotaría en el aire al ingresar a la atmósfera terrestre. En caso de que este evento se produjera sobre el océano, los expertos consideran que la generación de un tsunami es poco probable. En el supuesto de un impacto aéreo en áreas pobladas, un objeto de entre 40 y 60 metros podría ocasionar rotura de ventanas y daños estructurales menores. Un escenario que se aproxima a los 90 metros, aunque menos probable, podría provocar afectaciones más significativas en las zonas urbanas y sus alrededores. El seguimiento de 2024 YR4 se lleva a cabo mediante el programa de observación de objetos cercanos a la Tierra, que emplea telescopios terrestres y sofisticados modelos informáticos. Cada nuevo dato obtenido permite realizar ajustes en la órbita proyectada para los años y décadas venideras. Las actualizaciones oficiales son divulgadas en el sistema automatizado Sentry, donde se evidencian los cambios en la probabilidad de impacto a medida que se perfecciona la información disponible.