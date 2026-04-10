La Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo que amplía el acceso al subsidio para parejas cuidadoras, uno de los apoyos económicos más solicitados por hogares donde una persona depende del cuidado permanente de su pareja. La decisión establece que los trabajadores con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos sí pueden ser beneficiarios, corrigiendo interpretaciones que venían limitando el alcance del programa. Según compartió La FM, el alto tribunal concluyó que imponer restricciones adicionales a las establecidas en la norma original desconoce el objetivo del subsidio, que es apoyar a quienes asumen labores de cuidado no remuneradas dentro del hogar, independientemente de si sus ingresos se ubican en ese rango. Antes de esta decisión, algunas interpretaciones de la norma dejaban por fuera a familias que sí cumplían con las condiciones generales del programa pero cuyos ingresos superaban cierto umbral. La Corte dejó en claro que esas restricciones adicionales no tienen sustento legal y que no pueden aplicarse como criterio de exclusión. El fallo abre la puerta para que más parejas accedan al subsidio sin que su nivel de ingresos dentro del rango de cuatro salarios mínimos sea un impedimento. En la práctica, esto se traduce en una mayor cobertura del beneficio y más claridad en su aplicación para las entidades encargadas de administrarlo. El subsidio para parejas cuidadoras está dirigido a hogares donde uno de los integrantes requiere cuidado permanente y su pareja asume esa responsabilidad de forma principal. Tras el pronunciamiento de la Corte, pueden acceder quienes devenguen hasta cuatro salarios mínimos, cumplan con los requisitos establecidos por el programa y formen parte de un hogar donde exista esa dependencia. Este cambio es especialmente significativo para familias de ingresos medios que históricamente quedaban en un limbo: no eran lo suficientemente vulnerables para acceder a ciertos beneficios, pero tampoco contaban con recursos suficientes para asumir solos las cargas del cuidado. La decisión de la Corte establece un precedente importante al señalar que los subsidios sociales deben interpretarse de forma amplia y no excluyente, priorizando el objetivo para el que fueron creados por encima de restricciones que la propia norma no contempla. Esto puede influir en la forma en que otras entidades interpreten y apliquen beneficios similares en el futuro. Para las familias beneficiarias, el impacto es concreto: un alivio económico para quienes asumen una labor de cuidado que, aunque invisible para el sistema productivo, representa una carga real y sostenida en el tiempo.