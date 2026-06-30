La Corte estableció los límites que resguardan el salario ante los embargos. (Fuente: Shutterstock)

La Corte Suprema de Justicia ha reafirmado los topes legales que limitan el embargo del salario en Colombia, buscando proteger el mínimo vital de los trabajadores, sin que ello impida el cobro de deudas. Esta decisión se basa en normas vigentes y jurisprudencia consolidada, la cual establece obligaciones tanto para los empleadores como para los jueces.

El ordenamiento jurídico colombiano establece la prohibición de retener la totalidad del salario. En circunstancias excepcionales y únicamente mediante orden judicial, se puede considerar el aumento del porcentaje de retención, siempre dentro de los márgenes establecidos por la ley.

Bajo ese prisma, la Corte ha enfatizado que el embargo es un instrumento legítimo para garantizar el cumplimiento de obligaciones económicas, aunque advirtió que su aplicación no puede ser arbitraria ni menoscabar las garantías que el marco legal reconoce en relación a los ingresos laborales.

Embargo de salario en Colombia: ¿cuándo sí procede?

De acuerdo con la normativa vigente, retomada por Caracol Radio, el salario solo puede ser embargado cuando existe una orden escrita de un juez, emitida dentro de un proceso judicial formal.

Entre los casos en los que procede el embargo se encuentran las obligaciones alimentarias, como la pensión para hijos o cónyuge y las deudas con cooperativas legalmente autorizadas. En estos escenarios, la ley permite aplicar descuentos más amplios que en otras deudas.

En cambio, cuando se trata de compromisos con bancos, entidades financieras o particulares, rige una protección reforzada del salario mínimo.

Embargos: cuentas, salarios y bienes pueden ser cautelados si avanza el cobro coactivo. Imagen: IA.

El tope máximo que no puedes superar en 2024

En consecuencia, el salario mínimo legal mensual es inembargable. En caso de que el trabajador perciba una cantidad que supere dicho monto, solo se podrá retener la quinta parte (20%) de lo que exceda el mínimo.

La Corte Suprema ha reafirmado que el límite absoluto de embargo salarial es del 50% y que este porcentaje solo aplica en dos situaciones específicas:

Deudas por alimentos , que tienen como objetivo garantizar la manutención de hijos u otros beneficiarios establecidos por la ley.

Créditos con cooperativas, siempre que dichas entidades estén legalmente constituidas.

Embargos: cuentas, salarios y bienes pueden ser cautelados si avanza el cobro coactivo. Imagen: Shutterstock.

¿Cuánto te pueden embargar del sueldo si supera el mínimo?

La auxilio de transporte, por su naturaleza, generalmente no se contempla en la base para el cálculo del embargo, dado que su propósito principal radica en cubrir los costos de traslado hacia el lugar de empleo.

Para aquellos individuos cuyos ingresos superan el salario mínimo, la ley establece un cálculo exacto. Inicialmente, se deduce el valor del salario mínimo vigente y, sobre el remanente, se aplica el porcentaje permitido.

Este mecanismo tiene como objetivo evitar que las retenciones incidan negativamente en gastos esenciales como alimentación, vivienda o transporte y resulta de cumplimiento obligatorio tanto para los empleadores como para las autoridades judiciales.

Cómo salir de varias deudas al mismo tiempo

Cada proceso debe ajustarse a los límites legales y a la prioridad que la ley otorga a ciertos créditos, como los alimentarios.

La acumulación de obligaciones financieras puede derivar en procesos judiciales simultáneos, pero eso no habilita a superar los topes fijados por la ley. La norma señala que ningún embargo puede desconocer el mínimo vital, incluso cuando existen múltiples acreedores.

El Código General del Proceso establece diversas modalidades de embargo, en función de la fase del proceso judicial:

Embargo preventivo , destinado a prevenir que el deudor oculte o transfiera bienes durante el desarrollo del litigio.

Embargo ejecutivo , que se implementa una vez que existe una sentencia firme y se incumple con el pago.

Embargo por alimentos, orientado a asegurar los recursos necesarios para las personas a cargo.

En todas las circunstancias, dicha medida deberá ser dispuesta por una autoridad judicial competente y notificada formalmente al empleador.

La legislación colombiana, además de establecer un salario mínimo, protege ciertos bienes que se consideran esenciales para la vida de las personas. Entre estos se destacan los elementos de uso personal, los muebles básicos del hogar, las cesantías, las indemnizaciones derivadas de accidentes laborales y otros ingresos que tienen una destinación específica.

El propósito de estas restricciones es lograr un equilibrio entre el derecho del acreedor a cobrar lo adeudado y la responsabilidad del Estado de salvaguardar condiciones de vida mínimas para el deudor. Este principio ha sido reiterado por la Corte Suprema en múltiples decisiones.