Las autoridades nacionales imponen mecanismos de control que impactarán directamente sobre quienes incumplan una exigencia clave del sistema financiero. Entre las disposiciones previstas se incluyen retenciones sobre cuentas bancarias y la inmovilización parcial de ingresos, medidas que ya generan preocupación entre contribuyentes y trabajadores. Según explicaron desde el ámbito oficial, el objetivo central de estas acciones es reforzar el cumplimiento de las obligaciones vigentes y reducir prácticas destinadas a eludir responsabilidades económicas. El esquema busca fortalecer la recaudación y garantizar que las normas financieras se apliquen de manera efectiva en todos los casos. El enfoque estará centrado en aquellas personas que se encuentren en una lista específica de incumplidores que, a pesar de haber recibido avisos previos, no han regularizado su situación. Las entidades financieras han notificado que las cuentas inactivas o aquellas que no se ajusten a los reglamentos internos podrán ser cerradas de forma definitiva. Este procedimiento, que se fundamenta tanto en normativas gubernamentales como en políticas internas de los bancos, tiene como objetivo optimizar la gestión operativa y reducir riesgos asociados a la falta de actividad en los productos financieros. De acuerdo con especialistas en derecho bancario, cada institución establece sus propios criterios para determinar qué se considera “inactividad”. En ciertos casos, es suficiente con tres meses sin transacciones para que la cuenta sea catalogada como inactiva y, posteriormente, cerrada. El Gobierno ha manifestado de manera contundente que la medida adoptada no es arbitraria. Existen circunstancias específicas que pueden dar lugar a un embargo de cuentas o a la retención del salario, entre las cuales se destacan las siguientes: Deudas fiscales pendientes con la DIAN.Procesos judiciales por incumplimiento de obligaciones financieras.Acumulación de cuotas atrasadas en créditos hipotecarios, de consumo o tarjetas de crédito.Inactividad prolongada en cuentas bancarias sin justificación. Los especialistas sugieren implementar medidas preventivas para evitar el embargo de cuentas bancarias en Colombia. Algunas acciones fundamentales son: En caso de que la cuenta haya sido cerrada, los bancos pueden ofrecer alternativas de reactivación o apertura de una nueva, siempre que se cumplan requisitos específicos.