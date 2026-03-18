La Corte Suprema de Justicia explica a través de sus fallos cómo funcionan las medidas cautelares dentro de los procesos judiciales. Estas herramientas permiten asegurar el cumplimiento de obligaciones económicas cuando una persona o empresa no paga una deuda reconocida por la Justicia. En este contexto, los embargos de bienes, como casas, departamentos, vehículos o cuentas bancarias, forman parte de los mecanismos previstos por el sistema judicial para garantizar que el acreedor pueda recuperar lo que le corresponde, siempre bajo la supervisión de un juez. En la sentencia STC8179-2023, la Sala de Casación Civil y Agraria estudió una acción de tutela presentada en el marco de un proceso ejecutivo tramitado en Bogotá. El planteo giraba en torno a la posibilidad de avanzar hacia el remate de bienes inmuebles que ya habían sido embargados. Según el expediente, el solicitante consideraba que los inmuebles podían ser llevados a subasta judicial porque cumplían con las condiciones necesarias, como el embargo, el secuestro y el avalúo. Sin embargo, al revisar el caso, el tribunal detectó que no todos los bienes cumplían con los requisitos dentro del mismo proceso. La Corte recordó que, según el Código General del Proceso, un bien solo puede avanzar a la etapa de remate si cumple con ciertas condiciones específicas. Entre ellas se encuentran: En el caso analizado, solo uno de los inmuebles reunía todos estos requisitos, por lo que fue el único habilitado para avanzar hacia una eventual subasta judicial. La Corte explicó que, aunque un bien esté embargado, eso no significa automáticamente que pueda ser rematado en cualquier proceso. En el expediente revisado, algunos inmuebles habían sido afectados por medidas en otros procedimientos, lo que impedía trasladar esos efectos de manera directa. Esto se debe a que cada proceso judicial tiene sus propias condiciones y controles, y las medidas cautelares deben verificarse de forma independiente en cada caso. En Colombia, cuando una persona no cumple con una obligación económica reconocida por la Justicia, el acreedor puede iniciar un proceso ejecutivo para exigir el pago. Durante ese trámite, el juez puede ordenar el embargo de distintos bienes, entre ellos: Estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la deuda y permitir que, si el deudor no paga, los bienes puedan ser posteriormente avaluados y llevados a remate bajo control judicial. El fallo analizado deja en claro que los jueces deben verificar cuidadosamente cada requisito antes de autorizar la subasta de un bien, incluso cuando ya existe un embargo previo.