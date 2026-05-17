Durante años, el acceso continuo al agua potable fue uno de los grandes desafíos para varias zonas del norte del Atlántico. En especial, municipios costeros y áreas de expansión urbana enfrentaron problemas recurrentes de abastecimiento y calidad del servicio. Ahora, una megaobra avanza hacia su tramo final y promete cambiar ese escenario. Se trata del Acueducto Regional del Norte, considerado el proyecto de infraestructura hídrica más importante en construcción dentro del departamento del Atlántico y, al mismo tiempo, la obra hídrica más grande que se ejecuta actualmente en todo Colombia. Con una inversión cercana a los 200.000 millones de pesos, esta iniciativa busca garantizar agua potable con continuidad de 24 horas para más de 1,6 millones de habitantes en ocho territorios del Atlántico, generando además 270 empleos directos durante su construcción. El Acueducto Regional del Norte es actualmente la obra hídrica más grande en ejecución en Colombia y una de las apuestas estratégicas del departamento del Atlántico en materia de servicios públicos. Según reportes oficiales de la Gobernación del Atlántico, al 11 de mayo de 2026 el proyecto registra un avance del 94%, lo que ubica a la construcción en su recta final. El gobernador Eduardo Verano resumió así la magnitud del proyecto durante una inspección reciente de obras: “Esta es posiblemente la inversión más importante que se realiza en el país en materia de agua potable. Con tecnología de vanguardia, estamos blindando el servicio para ocho territorios y posicionando al Atlántico como líder nacional en cobertura.” Las obras comenzaron en agosto de 2023 y, de acuerdo con el cronograma oficial, la etapa civil terminaría en diciembre de 2026. Posteriormente comenzarán las pruebas técnicas y la puesta en marcha del sistema, con operación proyectada para el primer semestre de 2027. El proyecto está cofinanciado entre la Gobernación del Atlántico y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y será operado por Triple A una vez entre en funcionamiento. Municipios beneficiados por el sistema: El sistema fue diseñado para transportar agua desde el río Magdalena hasta los hogares mediante cinco componentes: captación, aducción, planta de tratamiento, almacenamiento y distribución regional. La bocatoma fija, ubicada sobre el Gran Malecón de Barranquilla, puede captar hasta 1.100 litros por segundo, mientras que la planta de tratamiento tendrá capacidad para procesar 900 litros por segundo de agua potable. La obra incluye además la instalación de 14 kilómetros de tubería nueva y dos tanques de almacenamiento de 700 metros cúbicos cada uno, infraestructura que permitirá estabilizar las presiones en todo el corredor norte del departamento. Uno de los objetivos centrales es resolver el fenómeno de la cuña marina, problema que ocurre cuando el agua salada del mar penetra en el río Magdalena durante épocas de sequía y afecta la calidad del agua captada en las bocatomas existentes. Con esta nueva infraestructura, Puerto Colombia podrá independizar al 100% su producción de agua potable, dejando de depender parcialmente del sistema de Barranquilla y garantizando servicio continuo durante temporadas críticas. Además del impacto en hogares, la obra busca fortalecer el crecimiento urbanístico, turístico y económico del norte del Atlántico. Municipios como Piojó, Juan de Acosta y Tubará también recibirán agua potable garantizada de forma continua por primera vez.