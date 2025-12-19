Confirmado | Transmilenio inaugura una nueva ruta y el recorrido completo se extenderá hacia Cota

La economía colombiana volvió a mostrar señales de avance durante octubre, mes en el que el crecimiento se mantuvo en terreno positivo y alejado de escenarios de contracción. Los datos oficiales reflejan una dinámica estable que, aunque moderada, permite sostener un panorama de mayor confianza frente al desempeño reciente del país.

Este resultado se explica por el comportamiento general de los sectores productivos, que continúan aportando a la expansión económica pese a enfrentar retos estructurales. El indicador que mide la actividad mensual confirma una tendencia positiva que podría extenderse hacia el cierre del año.

Crecimiento económico y expectativas para el cierre de año

Las cifras del Índice de Seguimiento de la Economía (ISE) muestran que en octubre la producción nacional registró un avance del 2,95%, consolidando varios meses consecutivos de resultados favorables. Al analizar el dato con ajustes estacionales, el crecimiento se mantiene sólido y respalda la percepción de estabilidad macroeconómica.

De acuerdo con estimaciones de analistas, el crecimiento del último trimestre del año podría ubicarse por encima de las previsiones iniciales. Aunque actividades como minería, construcción, industria y agro aún operan por debajo de su capacidad, el balance general sugiere que la economía mantiene un ritmo constante y sin sobresaltos.

Exportaciones y aporte del sector avícola a la economía

Además del mercado local, la industria avícola colombiana ha logrado expandirse hacia el exterior. Las exportaciones de huevo y sus derivados llegan a países de la región como México, Perú, Cuba y Bahamas, y recientemente se han abierto envíos hacia Estados Unidos.

La industria avícola de Colombia ha logrado expandirse hacia el exterior (Fuente: archivo).

Este crecimiento en producción y comercio exterior refuerza el papel del sector como generador de empleo y valor agregado. En conjunto con la estabilidad económica observada en octubre, el desempeño del agro, y en particular del huevo, se perfila como un componente clave para sostener el crecimiento nacional en los próximos meses.