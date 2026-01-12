Gobierno Petro: constructoras que suban los precios de vivienda por el nuevo salario mínimo deberían ser investigadas ya. Imagen: Shutterstock.

El presidente Gustavo Petro señaló que las empresas constructoras que incrementen los precios de las viviendas vinculándolos directamente con el aumento del salario mínimo deberían ser objeto de una investigación oficial inmediata. El mandatario sostuvo que esa práctica podría constituir una forma de estafa delictiva en perjuicio de los compradores y solicitó a la Superintendencia de Vigilancia ejercer control sobre estas prácticas.

En su mensaje difundido en redes sociales, el jefe de Estado afirmó que el costo laboral es solo una parte del precio final de los inmuebles y que muchos insumos han bajado de precio, por lo que no corresponde que el aumento del salario mínimo se traslade de manera automática al valor de la vivienda social.

Petro urge a controlar alza de vivienda tras aumento del salario mínimo

El Gobierno colombiano decretó un aumento del salario mínimo para 2026 de 23%, ubicándolo en 1.750.905 pesos, lo que ha generado efectos diversos en la economía nacional, incluido el mercado de la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP).

De acuerdo con la normativa vigente, los topes máximos de precio de estos inmuebles se expresan en relación con el salario mínimo, lo que ha provocado que con el reciente ajuste muchos valores tope hayan subido considerablemente. Algunos proyectos que antes tenían un límite menor ahora se acercan o superan los 200 millones de pesos.

Petro argumentó que trasladar íntegramente este incremento al precio final de las viviendas sin considerar otros factores del mercado podría implicar prácticas abusivas. Por ello, solicitó a la Superintendencia de Vigilancia investigar estas posibles alzas y aplicar sanciones si se comprueba que se está afectando a los consumidores.

El presidente también pidió al Ministerio de Vivienda abstenerse de girar subsidios a constructoras que, según su criterio, estén incurriendo en tales comportamientos.

¿Qué impacto tiene el salario mínimo en los precios de vivienda?

El sistema actual de establecimiento de precios máximos para la VIS y VIP utiliza el salario mínimo como referencia normativa, lo que ha generado un debate sobre si este mecanismo se traduce en incrementos automáticos del valor de los inmuebles.

Expertos y gremios, como la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), han señalado que el aumento de los topes no implica necesariamente que las constructoras estén subiendo los precios de forma arbitraria. Según el presidente del gremio, estos límites son establecidos por la ley y no por decisiones discrecionales del sector.

Además, desde el sector constructor se ha señalado que el incremento del salario mínimo tomó por sorpresa a la economía y que los costos de producción y otros factores de mercado también influyen en el valor final de las viviendas, más allá de la sola relación con el salario mínimo.

Contexto y debate sobre la regulación de precios

La discusión en torno a la relación entre el salario mínimo y los precios de la vivienda social se ha intensificado en Colombia tras el anuncio del aumento para este año. Algunos analistas señalan que el ajuste salarial podría tener efectos inflacionarios si los costos laborales se trasladan a bienes y servicios de forma generalizada.

Por su parte, la propuesta de desindexar los precios de la vivienda del salario mínimo, fijándolos en pesos colombianos desde el inicio de la negociación, ha sido planteada como una medida para estabilizar los costos y ofrecer mayor previsibilidad a los compradores.

Este cambio regulatorio busca evitar que las variaciones del salario mínimo impacten automáticamente el valor de los proyectos inmobiliarios, un enfoque que podría alterar las dinámicas del mercado y ofrecer una base más clara para compradores y constructores por igual.