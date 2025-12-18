Frente a cualquiera de estas situaciones, los tribunales pueden declarar inválido el testamento. (Fuente: Archivo)

En Colombia, la Ley de Sucesiones establece las directrices para la distribución de los bienes de una persona tras su deceso. En el caso de que exista un testamento válido, este documento tiene prioridad sobre cualquier otro método de herencia. No obstante, es posible que un juez lo anule si determina que el testador no poseía la capacidad mental adecuada en el momento de su redacción.

Si se presenta tal situación, la herencia se tramita bajo el régimen de sucesión intestada, donde la ley define quiénes son los herederos y la proporción que les corresponde, sin considerar las disposiciones que el fallecido haya establecido en su testamento.

¿Cuándo se puede anular un testamento?

Un testamento puede ser considerado inválido en Colombia si se demuestra que el testador:

- No poseía plena capacidad mental al momento de su redacción.

- Actuó bajo coacción, engaño, amenazas o influencia indebida de terceros.

- No respetó los requisitos legales relacionados con la forma y autenticidad que la ley exige.

Frente a cualquiera de estas situaciones, los tribunales pueden declarar inválido el testamento y ordenar que la herencia se distribuya conforme al régimen de sucesión intestada.

Consecuencias de la sucesión intestada

Cuando no existe un testamento válido, la ley establece que los bienes del difunto se distribuyan de acuerdo con las normas de la sucesión intestada. En este proceso, el Código Civil determina un orden de herederos:

Los descendientes, como hijos y nietos, tienen prioridad. Si no hay descendientes, los ascendientes, es decir, padres y abuelos, son los que heredan. En todos los casos, el cónyuge o compañero(a) permanente participa en la distribución, compartiendo la herencia con descendientes o ascendientes según corresponda. Si no hay ninguno de los anteriores, los bienes se reparten entre el cónyuge y los hermanos u otros parientes cercanos.

De esta forma, la ley asegura que el cónyuge o pareja permanente siempre participe en la sucesión incluso en presencia de otros beneficiarios.

Efectos de la nulidad de un testamento en la herencia

Si un testamento es anulado, la voluntad expresada por el fallecido pierde efecto y la repartición de los bienes se realiza conforme a lo dispuesto por la ley. Esta circunstancia puede provocar disputas entre los familiares, especialmente cuando el documento incluía cláusulas que otorgaban beneficios específicos a ciertas personas.

Por ello, es fundamental que las personas involucradas en un trámite sucesorio reciban orientación jurídica, de modo que la repartición del patrimonio se realice de acuerdo con lo que establece la legislación colombiana.