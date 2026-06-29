Es oficial | La SAE venderá motos, camionetas y carros desde $2 millones: cómo participar

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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) confirmó una nueva subasta de vehículos que se llevará a cabo durante los primeros días de julio de 2026. La iniciativa permitirá que cualquier ciudadano interesado pueda presentar ofertas por motos, carros, camionetas, camperos y otros automotores que actualmente administra la entidad.

La SAE, adscrita al Ministerio de Hacienda, explicó que los vehículos que forman parte de esta convocatoria provienen de procesos de extinción de dominio o enajenación temprana, por lo que los recursos obtenidos con su venta serán destinados a actividades del Estado.

¿Cómo participar en la venta de motos, camionetas y carros de la SAE?

La entidad informó que la subasta se desarrollará a través de la plataforma El Martillo, del Banco Popular.

El proceso iniciará a las 12:00 p. m. del 2 de julio y finalizará a las 10:30 a. m. del 3 de julio de 2026.

Entre los bienes disponibles aparecen motocicletas, automóviles, camionetas, camperos, camiones, tractocamiones y remolques, con precios base que comienzan desde $ 2.090.633, además de lotes de varios vehículos con valores superiores.

¿Qué vehículos estarán disponibles?

El catálogo publicado por la SAE incluye diferentes tipos de automotores, entre ellos:

Motocicletas desde $ 2.090.633.

Lotes de motos con precios desde $ 11,8 millones.

Camionetas, camperos y automóviles comercializados de forma individual o en lotes.

Camiones, tractocamiones y remolques.

Lotes de hasta siete vehículos con precios superiores a los $ 700 millones.

Toda la documentación necesaria para efectuar el traspaso, incluyendo la sentencia judicial de extinción de dominio o la resolución de enajenación temprana, según corresponda.

La convocatoria estará abierta para la ciudadanía y se realizará mediante una plataforma virtual. (Fuente: EL Martillo) elmartillo.com.

Paso a paso para presentar una oferta en la subasta

Los interesados deberán realizar el procedimiento a través de la plataforma habilitada por la SAE.

Para participar será necesario:

Ingresar al portal El Martillo.

Seleccionar el evento correspondiente al 3 de julio de 2026.

Consultar el catálogo de vehículos disponibles.

Revisar las características y condiciones de cada automotor.

Crear una cuenta si aún no se encuentra registrado.

Realizar el depósito previo mediante PSE o consignación bancaria.

Presentar la oferta por el vehículo de interés.

Una vez concluido el proceso, la SAE evaluará las propuestas recibidas y notificará al ganador para completar el pago restante e iniciar el trámite de traspaso.

¿Quiénes no pueden participar en la subasta de la SAE?

La entidad estableció algunas restricciones para esta convocatoria.

No podrán presentar ofertas:

Personas involucradas en procesos de extinción de dominio.

Familiares de esas personas hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, así como sus cónyuges o compañeros permanentes.

Empleados, proveedores y socios de la SAE.

Personas con vínculos familiares con empleados o socios de la entidad, de acuerdo con las condiciones establecidas para la subasta.

La SAE recordó que los adjudicatarios deberán asumir el pago de los impuestos pendientes correspondientes a 2026 que recaigan sobre el vehículo o el lote adquirido y recomendó consultar previamente todas las condiciones del proceso publicadas en la plataforma El Martillo antes de presentar una oferta.