Los hogares habilitados recibirán el incentivo según su banco, su canal asignado y el cronograma oficial (Fuente: archivo).

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) activó oficialmente el nuevo ciclo de giros para Renta Ciudadana y Devolución del IVA, un proceso que comenzó esta semana y que está llegando a los hogares con cuentas bancarias en Banco Agrario y Bancolombia, entre otros bancos, según la programación interna definida por la entidad.

Las transferencias están siendo liberadas de manera escalonada, priorizando a los grupos del Sisbén IV en condición de pobreza extrema y moderada, y garantizando que cada beneficiario reciba un mensaje de texto con la fecha, el monto asignado y el punto de cobro correspondiente.

¿Quiénes están recibiendo primero los pagos: Banco Agrario o Bancolombia?

El DPS confirmó que el Banco Agrario continúa como operador principal de los giros en municipios rurales y zonas apartadas, mientras que Bancolombia participa como entidad aliada para hogares que ya tenían sus cuentas dadas de alta en este banco, especialmente en ciudades capitales y áreas urbanas.

En ambos casos, los desembolsos ya comenzaron. Los beneficiarios pueden recibir los recursos por:

Ventanillas del Banco Agrario

Cajeros habilitados para cuentas de ahorro

Bancolombia A La Mano o cuentas tradicionales

Corresponsales bancarios autorizados

Billeteras digitales como Movii o Bico

Prosperidad Social pidió a los usuarios no acudir a intermediarios, no entregar sus datos personales y verificar siempre su punto de cobro en los canales oficiales.

¿Cómo saber si ya apareces como habilitado para cobrar el subsidio?

La consulta habilitada por Prosperidad Social se mantiene activa y gratuita. El proceso es el siguiente:

Entrar al portal oficial prosperidadsocial.gov.co

Seleccionar la casilla “Consulte aquí si su hogar es beneficiario”

Ingresar tipo y número de documento

Digitar fecha de nacimiento

Resolver el captcha

Oprimir “Consultar” para conocer si el hogar está habilitado y cuál es el punto de pago

Cada ciclo actualiza su propio listado, por lo que el DPS recomienda revisar la plataforma en cada nuevo giro publicado.

¿Qué grupos del Sisbén IV están priorizados en este nuevo pago?

Prosperidad Social reiteró que la focalización para este ciclo prioriza a:

Hogares en pobreza extrema

Grupos A01, A02, A03, A04 y A05

Comunidades indígenas registradas ante el DPS

Hogares en pobreza moderada

Grupos B01, B02, B03 y B04

La entidad explicó que la priorización responde a los ajustes presupuestales del año y a la necesidad de garantizar la entrega a quienes dependen del subsidio para su sostenimiento básico.

¿Hasta cuándo se puede cobrar el pago de Renta Ciudadana en noviembre?

El DPS informó que los giros estarán disponibles hasta el 24 de noviembre, fecha límite para realizar el cobro del ciclo actual.

Pasado ese día, el sistema entra en cierre administrativo y los hogares deberán esperar el próximo periodo de pagos, ya que no se permiten entregas vencidas.