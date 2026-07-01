El Ministerio de Educación confirmó las fechas oficiales para el regreso a clases tras las vacaciones de mitad de año de 2026.

Las vacaciones de mitad de año están por finalizar y miles de estudiantes en Colombia se preparan para regresar a las aulas. Sin embargo, la fecha de retorno no será la misma en todo el país, ya que cada secretaría de Educación establece su propio calendario académico de acuerdo con las necesidades de la región.

Para 2026, además, el cronograma escolar presenta un ajuste debido a la entrada en vigor de un nuevo festivo nacional. La Ley 2578 de 2026 creó el Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, una modificación que impactó las fechas de regreso a clases en algunos departamentos y municipios.

El Ministerio de Educación publicó el calendario oficial con los días en que los estudiantes retomarán las actividades escolares luego del receso de mitad de año. Estas son las fechas establecidas para cada ciudad y departamento.

Regreso a clases en Colombia 2026: estas son las fechas oficiales por ciudad y departamento

El regreso a clases de los colegios públicos se realizará de manera escalonada durante julio, dependiendo del calendario académico definido por cada entidad territorial certificada. Aunque la mayoría de los estudiantes volverá durante la primera quincena del mes, algunas regiones tendrán fechas diferentes.

El calendario cambia según la ciudad y, en algunas regiones, se modifica por la entrada en vigor del nuevo festivo nacional de julio. (Fuente: Freepik) Freepik

El cronograma oficial quedó establecido de la siguiente manera:

30 de junio: Guaviare.

6 de julio: Amazonas, Antioquia, Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Bucaramanga, Caquetá, Cartagena, Casanare, Córdoba, Cúcuta, Dosquebradas, Envigado, Floridablanca, Guainía, Huila, Itagüí, La Guajira, Magdalena, Manizales, Montería, Neiva, Santander, Pereira, Popayán, Quindío, Riohacha, Risaralda, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Santa Marta, Sucre, Tolima, Tunja, Valledupar, Vaupés, Villavicencio y Yopal.

14 de julio: Atlántico, Barranquilla, Caldas, Cundinamarca, Medellín, Meta, Palmira, Putumayo, Soledad, Tuluá, Nariño y Yumbo.

21 de julio: Buga, Ipiales, Nariño y Valle del Cauca.

26 de julio: Jamundí y Pasto.

Nuevo festivo de julio modifica el calendario escolar en varias regiones

Una de las novedades del calendario académico de este año es la incorporación del nuevo festivo nacional creado por la Ley 2578 de 2026, que estableció el 9 de julio como día de homenaje a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá.

Como en 2026 esa fecha cae jueves, el descanso se trasladará al lunes 13 de julio, conforme a lo dispuesto por la norma. Debido a este cambio, varios departamentos y municipios aplazaron el regreso a clases para el martes 14 de julio, con el fin de ajustar sus calendarios al nuevo puente festivo.

Calendario escolar 2026: así funciona según el Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación recordó que los establecimientos educativos oficiales deben cumplir con lo establecido en la Ley 115 de 1994, que exige un mínimo de 40 semanas de actividades académicas durante el año escolar. La normativa también permite cierta flexibilidad para que cada región adapte el calendario a sus condiciones y tradiciones.

Además, el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación establece que los estudiantes deben contar con 12 semanas de vacaciones distribuidas a lo largo del año. Generalmente, ese tiempo se reparte entre el receso de mitad de año, las vacaciones de fin e inicio de año, la Semana Santa y la semana de descanso de octubre.

¿Cuándo regresan a clases los colegios privados en Colombia?

Los colegios privados cuentan con autonomía para definir sus propios calendarios académicos, siempre que respeten la intensidad horaria y el número de semanas de estudio exigidos por la legislación colombiana.

En la práctica, muchas instituciones privadas optan por sincronizar sus fechas con las establecidas por la secretaría de Educación de su municipio o departamento. Por esa razón, en numerosas ciudades el regreso a clases de los colegios privados coincide con el calendario aplicado a los establecimientos oficiales, aunque cada institución puede realizar ajustes internos de acuerdo con su proyecto educativo.