Colpensiones: trabajadores menores de 60 años deben realizar este trámite o se despedirán de la pensión para siempre (Fuente: archivo).

Miles de trabajadores colombianos que se acercan a la edad de jubilación podrían quedarse sin su pensión de vejez si no realizan un trámite obligatorio ante la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

La advertencia va especialmente dirigida a quienes tienen entre 55 y 60 años y aún no han actualizado sus datos ni revisado su historia laboral.

Colpensiones: qué trámite deben realizar los empleados próximos a la pensión

Colpensiones recordó que los ciudadanos que estén a dos años o menos de cumplir la edad de pensión -57 años para mujeres y 62 para hombres- deben verificar con urgencia su información en el sistema. Este paso no es opcional: es un requisito fundamental para el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez.

Quienes no cumplan con esta obligación podrían enfrentar retrasos significativos o incluso la pérdida definitiva de su mesada pensional. La entidad identificó múltiples casos de inconsistencias que impiden el inicio del trámite, lo que generó alertas en todo el país.

No hacer este trámite podría costarte todo por lo que trabajaste durante años (Fuente: Archivo).

¿Por qué revisar la historia laboral en Colpensiones es vital antes de jubilarse?

La historia laboral es el documento base para definir si un trabajador reúne las semanas mínimas cotizadas para acceder a la pensión. Si contiene errores, lagunas o información incompleta, Colpensiones no podrá proceder con el trámite hasta que estos sean corregidos.

Muchos afiliados descubren fallas en su historial justo cuando ya están en edad de pensionarse, lo que obliga a iniciar procesos de corrección que pueden tardar meses o incluso años. Por eso la recomendación es hacer esta verificación con anticipación, especialmente si estás entre los 55 y los 60 años.

¿Cómo consultar y corregir la historia laboral en Colpensiones?

El proceso es gratuito y se puede hacer fácilmente en línea. Los pasos son:

Ingresar al portal oficial. Acceder a la Zona Transaccional y luego a la Sede Electrónica. Iniciar sesión con usuario y contraseña. Si no estás registrado, puedes hacerlo desde la misma plataforma.

¿Cómo consultar y descargar tu historia laboral para revisión?

En caso de errores, acudir a un Punto de Atención Colpensiones (PAC) con los documentos soporte: certificados laborales, comprobantes de pago, contratos u otros.

Evita sorpresas de última hora: entra hoy a la página de Colpensiones y asegúrate de que todo esté en orden (Fuente: Archivo).

¿Cuál es el grupo más expuesto a perder la pensión?

Según Colpensiones, los mayores riesgos recaen sobre quienes están en el tramo final de su vida laboral y aún no han revisado su historial ni actualizado su información personal. Cualquier inconsistencia en nombre, cédula, fechas de nacimiento o periodos cotizados puede ser un obstáculo definitivo si no se corrige a tiempo.

Además, es clave tener en cuenta que los trámites pensionales no se realizan de manera automática, por lo que el afiliado debe gestionar activamente su situación para no ver afectado su derecho.

¿Qué revisar en tu historia laboral para no poner en riesgo tu pensión?

Al descargar tu historial, presta especial atención a:

Empleadores no reportados o con aportes incompletos.

Meses o años sin cotizaciones justificadas.

Inconsistencias en las fechas de ingreso y retiro.

Datos personales errados (nombre, cédula, fecha de nacimiento).

Dejar pasar estos detalles puede ser el error que te cueste la pensión. El momento de actuar es ahora.

¿Qué pasa si no hago este trámite con Colpensiones?

Si no actualizas tus datos ni verificas tu historia laboral a tiempo, podrías: