El apoyo económico de hasta 500.000 pesos se gira de manera periódica, con pagos que se realizan aproximadamente cada 45 días, a los hogares que cumplen las condiciones fijadas por Prosperidad Social. Para acceder, las familias deben estar inscritas y clasificadas en el Sisbén IV, requisito clave para la verificación de la elegibilidad.

Estos recursos forman parte del programa Renta Ciudadana, dentro de la línea denominada Valoración del Cuidado, que prioriza a hogares en situación de mayor vulnerabilidad. El objetivo del subsidio es garantizar un ingreso básico y reconocer las tareas de cuidado que sostienen a miles de familias en el país.

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) continúa con la ejecución de sus esquemas de transferencias monetarias, que actualmente alcanzan a más de 546.000 hogares en Colombia. A través de estos programas, los beneficiarios pueden recibir subsidios de hasta 500.000 pesos por ciclo, según su clasificación y condiciones sociales.

3 documentos esenciales para obtener el subsidio

Para acceder a este beneficio económico, los ciudadanos colombianos deben presentar tres documentos fundamentales que acrediten su elegibilidad ante el programa:

Cédula de Ciudadanía Colombiana : este documento es esencial para verificar la identidad y nacionalidad colombiana. Los beneficiarios deben presentar su cédula en formato físico y vigente, ya que es indispensable para validar la información personal en el sistema de Prosperidad Social.

Registro en el Sisbén IV : los solicitantes deben comprobar su registro en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales en su versión IV. Este sistema clasifica a la población según sus condiciones socioeconómicas y determina qué hogares son elegibles para acceder a los diversos subsidios gubernamentales.

Certificado de No Recepción de Otros Subsidios: es necesario demostrar que no se reciben transferencias de otros programas nacionales, como Colombia Mayor, Renta Joven, Familias en Acción u otros subsidios similares, con el fin de evitar la duplicidad en la entrega de apoyos económicos.

Cómo verificar si eres beneficiario del programa

Los ciudadanos interesados pueden verificar su elegibilidad accediendo al portal oficial de Renta Ciudadana, donde deberán ingresar su número de cédula en la sección “Consulta de beneficiarios” para obtener la información correspondiente.

Asimismo, tienen la opción de dirigirse al sitio web principal de Prosperidad Social, donde encontrarán información actualizada sobre los diversos programas sociales que se encuentran disponibles para la ciudadanía.

Para verificar la clasificación en el Sisbén IV, los usuarios deben acceder al portal y seleccionar “Consulta tu grupo Sisbén”, lo que les permitirá conocer en qué categoría se encuentran clasificados, facilitando así su acceso a los beneficios sociales.

Opciones de pago y fechas de entrega

Los pagos se efectúan a través del Banco Agrario y sus aliados estratégicos, que incluyen cajeros automáticos de Servibanca, corresponsales bancarios, así como plataformas como SuperGiros, Efecty y Movii.

Prosperidad Social ha confirmado que los pagos del cuarto ciclo de 2025 comenzaron el 25 de septiembre, beneficiando a más de 774,000 familias con montos que varían entre $160,000 y $500,000, dependiendo de la composición del hogar y su clasificación en el Sisbén.

El programa seguirá operando durante 2025, aunque ha sufrido algunas modificaciones en su presupuesto. Los beneficiarios recibirán notificaciones a través de mensajes de texto que proporcionarán información detallada sobre las fechas específicas de pago y los puntos de cobro habilitados.