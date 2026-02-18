Cuando una persona fallece en Colombia, sus productos financieros ingresan a un proceso legal obligatorio que suele generar dudas e incertidumbre entre los familiares. No solo está en juego el acceso al dinero, sino también la necesidad de evitar asumir deudas u obligaciones que no corresponden, por lo que conocer el procedimiento adecuado resulta clave para proteger el patrimonio personal. Tras la muerte del titular, las entidades financieras bloquean automáticamente los fondos disponibles en las cuentas hasta que se acredite quiénes son los herederos legales. Sin el trámite formal de sucesión, los bancos no pueden autorizar retiros, transferencias ni cambios de titularidad, ya que cualquier operación debe contar con respaldo jurídico válido.l. La normativa colombiana otorga a los herederos la facultad de elegir cómo proceder frente a una herencia, una decisión que tiene consecuencias directas sobre su situación económica. Dependiendo de la alternativa escogida, pueden verse obligados a responder por obligaciones pendientes, limitar su responsabilidad únicamente a los bienes recibidos o incluso desentenderse por completo de la sucesión si así lo consideran conveniente. Dentro de las opciones disponibles, los herederos pueden aceptar la herencia en su totalidad, asumiendo tanto activos como pasivos, o hacerlo bajo la figura del beneficio de inventario, que protege su patrimonio personal al restringir el pago de deudas al valor de los bienes heredados. Tomar esta decisión de manera informada resulta fundamental para evitar riesgos financieros innecesarios y mantener el control sobre las obligaciones que realmente corresponden. Cuando los familiares no quieren verse comprometidos con pasivos pendientes, la legislación colombiana contempla la renuncia expresa a la herencia como una alternativa válida. Para que esta decisión tenga efectos legales, debe quedar debidamente formalizada, de modo que los acreedores del fallecido no puedan exigir pagos a quienes optaron por no heredar. Para cualquier trámite posterior, es indispensable iniciar un proceso de sucesión, ya sea ante notaría o ante un juez, según corresponda. Este procedimiento identifica a los herederos y determina los bienes y deudas que conforman la herencia. Sin la sucesión formal, los bancos no pueden negociar ni transferir la titularidad de los inmuebles o cuentas. Solo completando estos pasos los familiares podrán recibir los fondos y administrar los bienes heredados sin comprometer su patrimonio. Además, cuando el heredero desea conservar una vivienda que tiene deuda hipotecaria, el proceso legal permite un manejo intermedio que protege sus intereses y evita que tenga que pagar de contado la totalidad del crédito. La clave es cumplir con la sucesión y los trámites legales correspondientes.