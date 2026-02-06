Las cuentas de ahorros sin cuota de manejo se han convertido en una alternativa cada vez más popular para quienes buscan administrar su dinero sin asumir costos fijos mensuales. En el sistema financiero colombiano, 21 de los 29 bancos que ofrecen cuentas de ahorro cuentan con este tipo de productos. Estas cuentas permiten depositar y retirar dinero sin que el banco descuente comisiones por administración o mantenimiento. Muchas de ellas se pueden abrir de forma completamente digital, sin necesidad de acudir a una sucursal física. El proceso de apertura varía según la entidad, pero la mayoría permite hacerlo desde el celular. Primero, se debe elegir el banco que mejor se adapte a las necesidades personales, comparando factores como tasas de interés, disponibilidad de cajeros y servicios digitales. Luego, hay que reunir la documentación necesaria: cédula de ciudadanía para colombianos o cédula de extranjería, visa o pasaporte vigente para extranjeros. Algunos bancos solicitan comprobante de ingresos y de residencia, aunque las cuentas básicas digitales suelen exigir solo el documento de identidad. Una vez enviada la solicitud a través de la app o sitio web del banco, se firma el contrato digitalmente y se activa la cuenta en cuestión de minutos. Lulo Bank ofrece una cuenta 100% digital con tasa de interés del 1% efectivo anual y cashback del 0,5% en compras. Los retiros en cajeros Servibanca no tienen costo y las transferencias son gratuitas. El Banco Popular cuenta con la Cuenta Plateada, que ofrece hasta 8% de interés efectivo anual abonado diariamente sobre el saldo. Permite retiros ilimitados sin costo en más de 2800 cajeros de la red Aval. Por su parte, DaviPlata de Davivienda es una billetera digital que se abre solo con el número de celular y la cédula, sin requerir trámites adicionales ni saldo mínimo. AV Villas ofrece una cuenta exonerada del impuesto 4x1000 con retiros gratuitos usando clave temporal en cajeros ATH. Además de verificar que no cobre cuota de manejo, es importante revisar si existen comisiones por transferencias o retiros en cajeros de otras redes. La tasa de interés efectiva anual varía significativamente entre entidades: mientras algunas ofrecen 0,05%, otras llegan hasta 13% como en el caso de Pibank. También conviene verificar si la cuenta incluye tarjeta débito sin costo adicional y si permite la exoneración del impuesto 4x1000. Las plataformas digitales facilitan la gestión diaria del dinero, por lo que es recomendable elegir bancos con apps funcionales y seguras. Algunos productos, como las cuentas nómina, eliminan la cuota de manejo solo si se recibe el salario en esa cuenta.