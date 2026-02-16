Bancolombia anunció el cierre definitivo de su billetera digital Bancolombia A la Mano para mayo de 2025, afectando a miles de usuarios que deberán migrar a Nequi o abrir nuevas cuentas de ahorro tradicionales. Pero esta no es la única preocupación: el Gobierno colombiano, a través de la DIAN, ha confirmado embargos masivos de cuentas bancarias durante febrero de 2026 para personas con deudas tributarias pendientes, mientras que los bancos están cerrando automáticamente cuentas que permanezcan inactivas por seis meses o más, según directrices de la Superintendencia Financiera. La plataforma Bancolombia A la Mano dejará de funcionar definitivamente en mayo de 2025, tras la alianza del banco con Nequi para fortalecer la inclusión financiera. Los usuarios afectados recibieron notificaciones en sus dispositivos móviles con la fecha exacta de cierre.Si tu cuenta de Bancolombia A la Mano quedó con saldo cero, será cancelada automáticamente. El banco ofreció dos alternativas: migrar a Nequi (la nueva billetera digital asociada a Bancolombia) o abrir cuentas de ahorro tradicionales con planes desde $0 pesos mensuales. La migración a Nequi es voluntaria, pero necesaria para quienes deseen mantener servicios de banca digital ¿Qué pasa con tu dinero si no migraste a tiempo?Si tenías saldo en Bancolombia A la Mano y no realizaste la migración antes del cierre, debes comunicarte directamente con el banco para recuperar tus fondos. Bancolombia garantiza que ningún cliente perderá su dinero, pero el proceso de recuperación puede tomar varios días hábiles. El Gobierno colombiano, a través de la DIAN, anunció que durante febrero de 2026 ejecutará embargos masivos de cuentas bancarias y bienes de contribuyentes que figuren en listas de morosos con deudas tributarias pendientes.Esta medida no es arbitraria ni automática. Se aplica únicamente cuando existen deudas firmes y el contribuyente ha ignorado los requerimientos de pago o no ha formalizado acuerdos con la entidad.¿Quiénes pueden ser embargados?Están en riesgo de embargo quienes presenten: deudas fiscales pendientes con la DIAN, procesos judiciales por incumplimiento de obligaciones financieras, acumulación de cuotas atrasadas en créditos hipotecarios o de consumo, y cuentas bancarias con inactividad prolongada sin justificación.La DIAN tiene la facultad de embargar tanto cuentas bancarias como salarios y bienes, dentro de los límites establecidos por ley, además de inscribir medidas sobre inmuebles y vehículos. Sin embargo, existe un monto protegido: desde octubre de 2025 hasta septiembre de 2026, los saldos iguales o inferiores a $55.099.308 son inembargables en cuentas de ahorro.Excepción importante:La protección de montos inembargables NO aplica en casos de obligaciones por cuota alimentaria. Si existe deuda por alimentos a favor de un hijo, el saldo de la cuenta puede ser embargado en su totalidad, sin importar la cantidad depositada. Según directrices de la Superintendencia Financiera, “se considerarán cuentas inactivas aquellas cuentas corrientes o de ahorro sobre las cuales no se hubiere hecho ninguna operación durante seis meses“.Sin embargo, cada banco establece sus propios criterios. En algunos casos, puede bastar con tres meses sin transacciones para que la cuenta sea reportada como inactiva y, posteriormente, cerrada.¿Qué operaciones cuentan como “actividad”?Los movimientos que mantienen activa una cuenta incluyen: depósitos, retiros, transferencias y cualquier débito o crédito, exceptuando las operaciones hechas por el banco para abonar intereses o hacer cargos por comisiones y servicios bancarios. Es decir, los movimientos automáticos del banco NO cuentan para evitar la inactividad. Los especialistas en derecho bancario recomiendan adoptar las siguientes medidas preventivas: 1. Mantén tu cuenta activaRealiza al menos una transacción cada tres meses (depósito, transferencia o retiro)No dependas únicamente de movimientos automáticos del banco2. Actualiza tus datosMantén actualizados tus datos personales, correo electrónico y dirección en la entidad financieraEsto garantiza que recibas notificaciones importantes3. Cumple con tus obligaciones tributariasMantente al día con tus obligaciones tributarias ante la DIANPaga a tiempo tus préstamos bancarios y tarjetas de crédito4. Revisa periódicamente tus estados de cuentaDetecta posibles reportes o irregularidades antes de que se conviertan en problemas mayores5. Responde a las comunicaciones de la DIAN Si recibes mandamiento de pago, citaciones o notificaciones de la DIAN, responde de inmediato. Quienes no atiendan o no regularicen su situación podrán ser incluidos en la lista priorizada de medidas cautelares.Documentos que debes tener listos:Mandamiento de pago y notificaciones (conserva copias y verifica fechas límite)Estados de cuenta e intereses (obtén certificaciones de deuda actualizada)Solicitud de acuerdo de pago (incluye carta, propuesta y garantías)RUT y datos de contacto actualizados¿Qué hacer si ya te embargaron la cuenta o congelaron tu salario?Si ya enfrentas el embargo de tu cuenta bancaria o el congelamiento de tu salario, lo más aconsejable es comunicarte de forma inmediata con la entidad financiera y con un abogado especializado en derecho financiero.Según el caso específico, es posible:Gestionar un plan de pago con la DIANEstablecer acuerdos extrajudicialesSolicitar la reactivación de servicios una vez normalizada la situaciónSi la cuenta fue cerrada por inactividad, los bancos pueden ofrecer opciones de reactivación o apertura de una nueva cuenta, siempre bajo el cumplimiento de condiciones específicas. Según la Carta Circular 0058 de 2025 emitida por la Superintendencia Financiera el 8 de octubre de 2025, desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026, los saldos iguales o inferiores a $55.099.308 son completamente inembargables en cuentas de ahorro.Esta protección aplica tanto a entidades bancarias tradicionales como a bancos digitales (Nequi, Daviplata, Dale!).Importante: Cuando una persona posee más de una cuenta de ahorros, el cálculo del límite inembargable se realiza sumando los saldos de todas las cuentas. “El monto que exceda podrá ser objeto de medida cautelar”, explicó la Superfinanciera.Caso especial de herenciasSi el titular fallece, el dinero se entrega directamente a herederos sin juicio sucesorio. El valor correspondiente es de $91.832.170 y puede reclamarlo el cónyuge sobreviviente, compañero permanente o herederos.Alternativas si no puedes abrir cuenta bancaria tradicionalPara quienes no califican para una cuenta bancaria tradicional o buscan opciones más flexibles:Billeteras digitales: Nequi, Daviplata, Dale!, Ding (no requieren saldo mínimo) Cuentas de ahorro electrónicas: Algunos bancos ofrecen planes desde $0 mensuales Corresponsales bancarios: Puntos autorizados para transacciones básicasRecuerda que todas estas alternativas también están sujetas a embargos de la DIAN si tienes deudas tributarias pendientes.