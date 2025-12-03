Palazo a los inquilinos: propietarios burlan la ley de alquileres y pueden pedir un desalojo acelerado

El sector financiero en Colombia se alista para una jornada sin atención presencial en sucursales bancarias. De acuerdo con el calendario oficial de festivos, el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, será día no laborable a nivel nacional, por lo que los bancos y entidades financieras suspenderán la atención en todas sus oficinas.

Con el cierre de 2025 cada vez más cerca, muchos usuarios revisan fechas de pagos, cobros y consignaciones para evitar retrasos. Aunque las sedes físicas permanecerán cerradas durante el festivo, seguirán operativos los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y los canales digitales para realizar transferencias, pagos y otros trámites sin necesidad de acudir a una sucursal.

Importante: cierran los bancos en Colombia

Según el calendario oficial de feriados en Colombia, el lunes 8 de diciembre será día no laborable por el Día de la Inmaculada Concepción.

Durante esa jornada, las oficinas bancarias y gran parte de las entidades financieras suspenderán su atención presencial, por lo que trámites como apertura de cuentas, retiros por ventanilla o gestiones realizadas en caja no podrán efectuarse en sucursales.

El feriado genera un fin de semana largo, una situación que habitualmente incrementa el flujo de turistas y el movimiento comercial.

Por ello, se sugiere realizar con anticipación depósitos, cambios de cheques y cualquier trámite presencial antes del viernes, además de programar las operaciones electrónicas que puedan resolverse por adelantado.

Además, este lunes festivo también puede alterar los tiempos de compensación interbancaria. Aunque las transferencias electrónicas pueden realizarse normalmente, algunos movimientos solo se procesan y reflejan por completo en el día hábil siguiente, de acuerdo con las políticas internas de cada banco.

En diciembre también cierran los bancos: en qué fecha

El último gran feriado bancario nacional de 2025 será el lunes 8 de diciembre, cuando se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción, una fecha tradicional en Colombia asociada también a la celebración de las llamadas “velitas”. Ese día, las oficinas de los bancos no abrirán al público, por lo que no habrá atención en ventanillas ni en áreas de servicio presencial.

Durante esta jornada, los clientes podrán seguir utilizando los cajeros automáticos (ATM), los corresponsales bancarios habilitados y los canales de banca digital para consultar saldos, hacer pagos electrónicos, transferencias entre cuentas y otros trámites en línea que no requieran la presencia física en una sucursal.

Quienes tengan débito automático, cuotas de crédito o servicios con vencimiento en alguno de estos dos feriados deben revisar con su entidad cómo se manejan los cobros en días no hábiles. En muchos casos, las operaciones se ejecutan o se consideran para el siguiente día hábil, pero es importante confirmar condiciones y horarios para evitar cargos adicionales.

Cuáles son los feriados bancarios que restan en 2025 en Colombia

Según el calendario oficial de festivos, estos son los días en los que los bancos no abrirán sus sucursales en lo que queda de 2025: