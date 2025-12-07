Confirmado: Estados Unidos prohíbe ingresar al país a todos los extranjeros que cometan este error.

Estados Unidos recuerda a todos los viajeros extranjeros una regla clave que puede afectar su ingreso al país: cometer ciertos errores migratorios puede resultar en que se niegue la entrada o se pierda el derecho a usar una visa, incluso si la persona la tiene vigente. Las autoridades explican que, aunque la visa permite solicitar ingreso, es el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) quien decide en el puerto de entrada si autoriza o no la admisión.

Uno de los errores más frecuentes es confundir la fecha de vencimiento de la visa con el tiempo permitido de estadía. Estos conceptos son distintos y no respetarlos puede llevar a la cancelación automática de la visa y a que, en el futuro, se niegue la entrada o la expedición de nuevas visas.

Adiós extranjeros: los motivos por los que EE.UU prohíbe la entrada

La fecha de vencimiento es el periodo durante el cual la visa puede usarse para viajar a un puerto de entrada en Estados Unidos. No determina cuánto tiempo puede permanecer una persona dentro del país. Una visa puede ser de una sola entrada o de entradas múltiples, dependiendo de la nacionalidad y del tipo de visa otorgada.

Uno de los errores más frecuentes es confundir la fecha de vencimiento de la visa con el tiempo permitido de estadía. (Fuente: archivo)

Tener la visa vigente permite viajar para solicitar ingreso, pero no garantiza entrar. La decisión final siempre corresponde al funcionario del CBP.

Cuánto tiempo puede permanecer un extranjero en Estados Unidos

Al llegar al puerto de entrada, el oficial del CBP registra la duración autorizada de la estadía en el sello de admisión o en el Formulario I-94. Esa fecha es el único indicador válido del tiempo permitido para permanecer en el país.

La fecha de vencimiento de la visa no indica cuánto tiempo puede quedarse un visitante. Permanecer más allá del tiempo aprobado constituye una violación a las leyes migratorias.

El error que puede impedir la entrada al país

Una de las razones más frecuentes por las que un extranjero puede ser rechazado en el puerto de entrada es llegar con una visa válida pero haber incurrido previamente en una estadía prolongada o fuera de estatus. En esos casos, el oficial del CBP puede negar la admisión y, además, la visa queda invalidada conforme a la normativa vigente.

Estados Unidos considera el exceso de permanencia como una de las faltas migratorias más serias, por lo que cometer este error puede impedir nuevas entradas durante un tiempo y complicar la obtención de futuras visas.

Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente el I-94 en cada ingreso y asegurarse de cumplir estrictamente los tiempos autorizados, ya que esta es la condición fundamental para mantener la validez de la visa y el derecho a regresar al país.