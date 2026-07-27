Asteroide próximo al impacto: la NASA anticipó la posible fecha y activó protocolos de defensa planetaria

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NASA mantiene vigilancia constante sobre el asteroide 2024 YR4, un objeto astronómico cuya trayectoria lo clasifica dentro del grupo de cuerpos cercanos a la Tierra. Los análisis recientes han permitido determinar una fecha específica de posible impacto, lo que activó los protocolos internacionales de defensa planetaria, aunque el riesgo sigue siendo considerado bajo.

Este tipo de seguimiento constituye un componente esencial de los programas científicos que tienen como objetivo anticipar escenarios poco probables, pero de suma relevancia, mediante la recopilación de datos a lo largo de meses de observaciones astronómicas.

Con el avance en los estudios, los científicos han logrado refinar los cálculos orbitales del asteroide, lo que ha permitido descartar escenarios alarmantes y enfocar la atención en la evaluación técnica del fenómeno.

Asteroide 2024 YR4: qué es y por qué está en seguimiento

Según datos referenciados por La FM, la NASA monitoriza asteroides de esta naturaleza para optimizar su capacidad de respuesta ante situaciones de bajo riesgo pero con un alto potencial de impacto, empleando telescopios ubicados en diversas partes del globo.

El asteroide 2024 YR4 se clasifica como un objeto cercano a la Tierra, conocido por sus siglas en inglés como NEO. Se trata de cuerpos rocosos que, en ciertos momentos, atraviesan zonas próximas a la órbita terrestre.

Las proyecciones actuales sugieren que el tamaño del objeto oscila entre 40 y 90 metros de diámetro, una variable esencial para evaluar los efectos potenciales en caso de que ingrese a la atmósfera.

La NASA ha reclasificado al asteroide 2024 YR4 en el nivel 0 de la Escala de Turín, lo que indica riesgo nulo de impacto con la Tierra. (Foto: archivo cronista) solarseven

¿Cuándo y con qué probabilidad impactará en la Tierra?

Los cálculos más recientes indican que la probabilidad de impacto el 22 de diciembre de 2032 se ha reducido. En el momento de su detección inicial, la probabilidad era superior, sin embargo, esta disminuyó con la adición de nuevas observaciones.

No obstante, el objeto ha superado el umbral del 1% de probabilidad, un límite técnico que activa los protocolos de notificación internacional, conforme a los procedimientos establecidos por la NASA y otras entidades científicas.

La agencia destacó que estas modificaciones en las probabilidades son parte del proceso regular de actualización de datos y no sugieren una amenaza inminente.

El daño que causaría el asteroide 2024 YR4 depende de su tamaño y el lugar de impacto. (Foto: Noticias Argentinas)

Asteroide 2024 YR4: qué daños puede causar en la Tierra

En caso de un impacto aéreo sobre zonas pobladas, un objeto de entre 40 y 60 metros podría causar rotura de ventanas y daños estructurales menores. Un escenario cercano a los 90 metros, considerado menos probable, podría generar afectaciones más amplias en áreas urbanas y alrededores.

Los modelos científicos indican que un asteroide de estas dimensiones probablemente explotaría en el aire al ingresar a la atmósfera terrestre. Si el evento ocurriera sobre el océano, los especialistas consideran poco probable la generación de un tsunami.

Así calcula la NASA la trayectoria de asteroides y cometas

El monitoreo del año 2024 YR4 se lleva a cabo mediante el programa de observación de objetos cercanos a la Tierra, el cual emplea telescopios terrestres y modelos computacionales avanzados. Cada nueva información obtenida permite modificar la órbita proyectada para los próximos años y décadas.

Las actualizaciones oficiales se difunden a través del sistema automatizado Sentry, donde se evidencian los cambios en la probabilidad de impacto a medida que se perfecciona la información disponible.