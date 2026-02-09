Los conductores mayores de 65 años en Colombia deben anticiparse a la caducidad de su licencia de conducción. La normativa vigente requiere que se acredite la aptitud física, mental y de coordinación motriz a través de un examen en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado. Si el certificado correspondiente no se encuentra registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la autoridad competente no podrá proceder con la renovación del documento. Esta información es confirmada por las guías oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, que también verifican el cumplimiento del requisito de estar a paz y salvo por multas. Adicionalmente, el Ministerio de Transporte establece, mediante la Resolución 217 de 2014, las directrices para la expedición de estos certificados de aptitud y los aspectos que se evalúan (visión, audición, coordinación motriz, condiciones físicas y mentales, entre otros). Esta exigencia es aplicable a todos los conductores y se torna especialmente relevante en edades avanzadas debido a los períodos de vigencia más reducidos. Para renovar, la entidad de tránsito verifica en el RUNT que usted tenga un certificado vigente de examen físico, mental y de coordinación motriz emitido por un CRC y reportado a través del sistema SICOV. Si el certificado no está cargado o ha vencido, la solicitud será rechazada. Además, es necesario estar inscrito en el RUNT, presentar su documento y no tener comparendos pendientes (o contar con un acuerdo de pago). Tenga en cuenta un detalle operativo que suele pasar desapercibido: el certificado médico tiene vigencia máxima de 6 meses; si transcurre ese tiempo sin concluir el trámite, será necesario repetir los exámenes. La vigencia de los servicios se encuentra sujeta al tipo de servicio y a la edad del solicitante: No se establece una “edad tope” que impida la renovación por sí sola; lo fundamental es cumplir con la aptitud médica y la periodicidad correspondiente. El CRC tiene la función de verificar que el conductor mantenga condiciones físicas, mentales, sensoriales y de coordinación que sean compatibles con la conducción segura. La Resolución 217 de 2014 establece el marco técnico para la realización de dichos exámenes y la emisión del certificado. Si el resultado no es apto, el sistema no permitirá la renovación hasta que se cumplan las condiciones que indique el profesional, tales como tratamientos, ayudas ópticas/auditivas u otras medidas.