La Armada Nacional de Colombia abrió nuevas convocatorias en 2026 para hombres y mujeres con formación técnica, tecnológica y profesional que deseen incorporarse a la institución con un empleo fijo. A través de los cursos de grumete y cadete del cuerpo administrativo, se busca fortalecer distintas áreas con talento calificado. Las oportunidades están dirigidas a colombianos cuyos perfiles académicos se ajusten a las carreras requeridas por la institución. Los programas combinan formación militar con el ejercicio profesional, lo que permite a los aspirantes desarrollar su carrera dentro de las Fuerzas Militares bajo condiciones de estabilidad laboral. Las inscripciones ya se encuentran habilitadas y el proceso se realiza de manera virtual. Los interesados deberán cumplir con requisitos específicos como edad máxima, nivel educativo, pruebas académicas y condiciones generales establecidas por la Armada Nacional. La institución habilitó dos programas de formación para el ingreso en 2026: curso de Grumete del Cuerpo Administrativo y curso de Cadete del Cuerpo Administrativo. Ambos están orientados a perfiles específicos según el nivel educativo, con el objetivo de incorporar talento en diferentes áreas administrativas y profesionales. El curso de Grumete del Cuerpo Administrativo está dirigido a personas con título de técnico profesional o tecnólogo en áreas requeridas por la Armada Nacional. Entre las carreras convocadas se encuentran: La formación tiene una duración de seis meses y se realiza en la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”. Durante este periodo, los aspirantes reciben instrucción naval-militar para ejercer su profesión dentro de la institución. Para postularse, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos: Además, condiciones como estatura mínima, saber nadar y no tener tatuajes visibles con el uniforme serán evaluadas durante el proceso de selección. El curso de Cadete del Cuerpo Administrativo está dirigido a profesionales universitarios en áreas específicas. Las carreras convocadas incluyen: La formación se realiza durante seis meses en la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, en Cartagena. Al finalizar y aprobar el proceso, los aspirantes se gradúan con el grado de Tenientes de Corbeta del Cuerpo Administrativo. Los requisitos para este programa incluyen: Al igual que en el programa de grumete, aspectos como estatura, saber nadar o tatuajes visibles serán considerados durante la evaluación. El proceso de inscripción se realiza de manera virtual a través del portal oficial de la Armada Nacional. Los interesados deben: Las inscripciones abrieron el 16 de marzo de 2026 y, hasta el momento, no se ha informado una fecha de cierre.