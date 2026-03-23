A la fecha actual, la Tercera Guerra Mundial se presenta como un escenario poco probable, aunque su consideración ha ido en aumento entre expertos e historiadores especializados en conflictos bélicos. Las crecientes guerras y tensiones en diversas regiones del mundo respaldan esta hipótesis. En este contexto, se ha revelado cuáles son los dos países latinoamericanos que, de establecer una alianza, podrían desafiar a grandes potencias. ¿Cuáles son estos países? En caso de un posible conflicto global y de gran escala, diversos analistas sostienen que estos dos países podrían constituir una alianza que sea digna de luchar contra las potencias mundiales si así lo requieren. La viabilidad de esta colaboración dependerá de la postura que adopten ambos países latinoamericanos ante la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. Ambas naciones comparten una historia de cooperación en áreas como la defensa y la tecnología, así como en proyectos conjuntos relacionados con el desarrollo de vehículos militares y aviones de transporte. Además, también mantienen una colaboración en el ámbito nuclear. Carlos Pereyra Mele, director de Dossier Geopolítico, sostiene que una colaboración entre Argentina y Brasil podría ser fundamental para fortalecer un proyecto geocontinentalista en Sudamérica. Las opiniones expresadas reflejan un consenso entre expertos sobre la relevancia de una alianza estratégica entre Argentina y Brasil, que podrían unirse con el propósito de enfrentar conjuntamente un conflicto de gran magnitud, como una Tercera Guerra Mundial. Los dos países latinos que tienen el potencial de formar una alianza y desafiar a grandes potencias del mundo son Argentina y Brasil. Daniel Blinder, especialista en temas de defensa, ha señalado que ambos países deben reforzar su cooperación en el ámbito de la producción militar. Historiadores militares de renombre, como el experto Antony Beevor, han manifestado que no es “alarmista” considerar la posibilidad de una nueva guerra mundial que podría surgir en un futuro relativamente próximo. Esto se atribuye a las crecientes tensiones que se experimentan en diversas regiones del planeta, tales como la guerra comercial y arancelaria entre China y Estados Unidos, así como el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.