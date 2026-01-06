El Gobierno de Colombia y la Superintendencia Financiera han establecido directrices que salvaguardan una porción de los fondos depositados en cuentas de ahorro y billeteras digitales ante órdenes de embargo. Las instituciones financieras están obligadas a respetar un monto de inembargabilidad que previene la retención total de los fondos de las personas naturales al recibir una notificación judicial.

La iniciativa busca asegurar la subsistencia de los titulares de cuentas y prevenir que, en caso de un embargo, se queden sin recursos esenciales para su vida cotidiana. La revisión de los límites se fundamenta en el índice anual promedio de precios para empleados publicado por el DANE.

¿Cuánto dinero es inembargable en cuentas bancarias, Nequi o Daviplata?

La Superintendencia Financiera ajustó los límites que estarán vigentes hasta el 30 de septiembre de 2026 en materia de embargos. La entidad determinó que si el saldo de una cuenta de ahorros en bancos del país es igual o inferior a $55.099.308, esos recursos no podrán ser objeto de embargo.

Es relevante recordar que este beneficio de inembargabilidad aplica únicamente a personas naturales; no procede para cuentas de empresas, personas jurídicas u otros tipos de titulares.

Gobierno de Colombia establece protección de fondos en cuentas de ahorro ante embargos. (foto: archivo).

Excepciones y límites especiales en la normativa

La legislación colombiana establece que la inembargabilidad de las cuentas de ahorro no rige cuando se trata del pago de la obligación alimentaria. En esos casos, los saldos podrán ser embargados sin importar la cantidad de dinero disponible.

La Superintendencia indicó que existe un límite de inembargabilidad para entrega directa sin necesidad de sucesión por $91.832.170. Este valor se aplica a fondos depositados en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, otros depósitos, CDT y cheques de gerencia, los cuales pueden entregarse directamente al cónyuge sobreviviente, compañero o compañera permanente, herederos u otros beneficiarios según la norma.

Gobierno de Colombia protege cuentas de ahorro y billeteras digitales ante embargos (foto: archivo).

¿Cómo se determina el embargo con múltiples cuentas?

La entidad precisó que no existe norma que limite la cantidad de cuentas de ahorro que pueden quedar cobijadas por una medida de embargo, por lo que la regla de sumar saldos se aplica sin restricción en el número de cuentas.

La Superintendencia aclaró que, cuando una persona tiene más de una cuenta de ahorros, para efectos del límite de inembargabilidad se deben sumar los saldos de todas las cuentas. El monto que exceda la suma total podrá ser sujeto de embargo.