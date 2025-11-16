Cierra el Banco Agrario en Colombia: la entidad financiera permanecerá inactiva durante dos días en todo el país. (Imagen representada con IA)

Arancel del 0% para insumos agropecuarios: el Gobierno anuncia una medida clave para el sector rural

El Gobierno de Colombia confirmó que en las próximas semanas se presentarán dos jornadas festivas que modificarán la atención presencial del Banco Agrario y de la mayoría de entidades financieras del país. Estas fechas corresponden al 17 de noviembre, Día de la Independencia de Cartagena, y al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

Con el avance del último tramo del año, miles de ciudadanos comienzan a revisar sus pagos, vencimientos y trámites para evitar contratiempos. Aunque las sucursales cerrarán durante ambos feriados, seguirán activos los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y las plataformas de banca digital.

Muchos usuarios se preguntan cómo afectará este cierre temporal las operaciones bancarias y qué servicios podrán realizarse mientras la red de oficinas permanezca inactiva.

El Banco Agrario cierra por dos días. (Fuente: archivo)

El Banco Agrario suspende sus operaciones presenciales

De acuerdo con el calendario oficial, el lunes 17 de noviembre será feriado nacional por la celebración de la Independencia de Cartagena, una de las fechas cívicas más tradicionales del país. Ese día, el Banco Agrario y gran parte del sistema financiero no ofrecerán atención presencial, por lo que trámites como retiros por ventanilla, apertura de productos o gestiones en caja deberán adelantarse.

Lo mismo ocurrirá el lunes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, cuando nuevamente las sedes permanecerán cerradas. Aun así, los servicios digitales y los cajeros automáticos estarán disponibles, aunque algunas transacciones podrían reflejarse por completo en el siguiente día hábil.

Cierra el Banco Agrario: qué operaciones deben adelantarse

Las entidades financieras suelen recomendar adelantar trámites como depósitos en efectivo, consignaciones interbancarias y diligencias presenciales antes del viernes previo a cada feriado. Esto evita retrasos en acreditaciones o movimientos que dependen de horarios bancarios.

Aunque la banca digital seguirá habilitada, ciertas operaciones —como transferencias entre entidades— podrían procesarse de manera completa en la jornada hábil siguiente, según las políticas de cada banco.

Los próximos feriados

Estos son los próximos feriados que modificarán la atención del Banco Agrario:

Lunes 17 de noviembre: Día de la Independencia de Cartagena.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Las sucursales físicas de los bancos permanecen cerradas durante los feriados. (Fuente: archivo)

Ambas fechas conforman fines de semana largos que impactarán los horarios de atención en todo el país.