Acceder a una pensión en Colombia requiere el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en el sistema público de pensiones, tales como la edad legal y el número mínimo de semanas cotizadas. Los afiliados a Colpensiones pueden iniciar el trámite para el reconocimiento de la pensión de vejez al alcanzar las 1300 semanas cotizadas. Es fundamental destacar que el proceso no es automático. Antes de cualquier liquidación, el afiliado debe verificar su historial laboral, asegurándose de que cada periodo trabajado y cada aporte estén debidamente registrados. Este paso es crucial para evitar errores que puedan influir negativamente en el cálculo final de la mesada mensual. El monto de la pensión varía entre los ciudadanos. En el régimen de prima media, el cálculo se fundamenta en el ingreso base de liquidación, que se establece a partir del promedio del salario devengado en los últimos diez años previos a la solicitud de la pensión. Sobre este promedio se aplica un porcentaje establecido por la normativa vigente. Actualmente, Colpensiones reconoce el 65 % del salario promedio, cifra que puede variar en función del número total de semanas cotizadas y las circunstancias particulares de cada afiliado. Con el objetivo de facilitar la planificación de los futuros pensionados, Colpensiones ha desarrollado un simulador virtual que permite proyectar un valor aproximado de la pensión. Esta herramienta está dirigida a aquellos individuos que aún se encuentran a más de diez años de alcanzar la edad de pensión. La entidad aclara que se trata de un cálculo referencial y que no es aplicable para quienes pertenecen al Régimen de Transición. En su comunicación institucional, Colpensiones indicó que el objetivo del simulador es acompañar al afiliado en la planificación de su retiro y ofrecer una estimación anticipada del ingreso mensual. Colpensiones recordó que los afiliados pueden solicitar revisiones o presentar reclamaciones si detectan inconsistencias en el valor asignado. El incremento correspondiente se verá reflejado en el primer pago de enero de 2026, momento en el que los pensionados podrán verificar el monto actualizado consignado en sus cuentas. Una vez reconocida, la pensión está sujeta a incrementos anuales. Si la mesada equivale a un salario mínimo, el aumento se ajusta según el incremento definido en la negociación del salario mínimo. Cuando el valor es superior, el reajuste se hace con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Adicionalmente, los pensionados deben tener en cuenta el descuento para salud. Quienes reciben hasta un salario mínimo cotizan el 4%, porcentaje que se descuenta directamente del pago mensual. Estos ajustes impactan no solo las