Estos son los cambios en descansos y horas extras que trae la nueva reforma laboral.

La reforma laboral en Colombia, en vigor desde julio de 2025, pretende asegurar mejores condiciones para los empleados, incluyendo una reducción paulatina de la jornada semanal. Desde el 15 de julio, el límite máximo es de 44 horas, con una futura disminución a 42 horas en 2026. Esto no supone una rebaja salarial ni pérdida de derechos.

Lo relevante es que esta norma obliga a las compañías a reestructurar los turnos sin sobrecargar al personal ni extender las jornadas más allá de lo permitido por la ley.

Uno de los aspectos esenciales es el derecho al descanso. La regulación establece que toda persona trabajadora debe tener al menos un día completo de reposo semanal, preferiblemente el domingo.

Reforma laboral en Colombia: ¿qué ocurre si le niegan el descanso?

En caso de que el trabajo se efectúe en domingos o días festivos, el empleador está obligado a abonar un recargo especial que aumentará de forma gradual: en 2025 será del 80%, en 2026 pasará al 90% y desde julio de 2027 alcanzará el 100%. Este pago es obligatorio incluso si el trabajador ha aceptado laborar en esas fechas con frecuencia.

La ley también refuerza los límites en el trabajo suplementario. Aunque las horas extra están permitidas, se restringen a un máximo de 12 por semana y no más de 2 por jornada. Esto se aplica tanto a turnos diurnos como nocturnos, con recargos adicionales cuando corresponde. El propósito es evitar extensas jornadas que perjudiquen la salud física y mental del empleado, así como su equilibrio familiar.

Reforma laboral: qué empleados podrían no contar con descanso

Algunas excepciones pueden aplicarse a ámbitos como la salud o la seguridad, aunque siempre bajo regulación específica. Además, el Ministerio de Trabajo ha advertido a los empleadores sobre maniobras engañosas, como extender el tiempo de almuerzo o dividir el horario de manera abusiva para aparentar una reducción de jornada.

Estas prácticas están prohibidas y pueden acarrear sanciones. El objetivo de la norma es claro: otorgar más tiempo efectivo de descanso y fomentar el equilibrio entre la vida personal y laboral. Negar este derecho o manipular los horarios representa una infracción directa a la nueva legislación laboral colombiana.

¿Cuándo entró en vigor la reforma laboral?

La reforma laboral empezó a aplicarse en todo el territorio nacional desde el pasado 25 de junio de 2025. Sin embargo, ciertos apartados se implementarán de manera gradual, como la reducción de la jornada de trabajo que prevé una disminución de las horas laborales año tras año.

Otros artículos, como los vinculados con los recargos por trabajo dominical, festivo y nocturno, también se pondrán en práctica de forma progresiva, con una fecha de inicio establecida para el 1 de julio de 2025 en buena parte de sus modificaciones.