Todos los colegios obligan a estudiar nuevo idioma desde 2026, por orden del Gobierno. Imagen: archivo.

El sistema educativo público de Colombia se prepara para incorporar un nuevo idioma en su oferta académica. El Ministerio de Educación Nacional, la Embajada de Alemania y el Goethe-Institut firmaron el 17 de diciembre un Memorando de Entendimiento que permitirá fortalecer la enseñanza del alemán en instituciones oficiales del país a partir de 2026.

Este acuerdo busca organizar un programa conjunto para que estudiantes de establecimientos educativos públicos aprendan alemán con estándares internacionales. La iniciativa forma parte de una estrategia de internacionalización de la educación que busca ampliar las competencias lingüísticas de niños, niñas y jóvenes en distintas regiones del país.

Colombia incorpora el alemán en colegios públicos desde 2026

El Memorando de Entendimiento establece funciones específicas para cada entidad participante. La Embajada de Alemania facilitará el diálogo diplomático y la cooperación educativa entre ambos países. El Goethe-Institut, reconocido mundialmente por la enseñanza del idioma alemán, aportará su experiencia en formación docente y desarrollo curricular.

Por su parte, el Ministerio de Educación será responsable de acompañar a las Secretarías de Educación en la implementación del programa. También garantizará el seguimiento en los territorios y promoverá la adopción progresiva del alemán en los planes de estudio de los colegios públicos.

El Ministerio de Educación Nacional, la Embajada de Alemania y el Goethe-Institut firmaron el 17 de diciembre un Memorando de Entendimiento que permitirá fortalecer la enseñanza del alemán en instituciones oficiales del país a partir de 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué beneficios traerá aprender alemán en los colegios

La inclusión del idioma alemán ampliará las capacidades lingüísticas de los estudiantes más allá del inglés. Según las autoridades educativas, esta medida permitirá a los jóvenes acceder a becas, programas de intercambio y oportunidades académicas en el extranjero. También mejorará sus posibilidades de inserción laboral en sectores que demandan competencias lingüísticas adicionales.

Uno de los puntos destacados del acuerdo es la capacitación gratuita para docentes del sector oficial. Los profesores podrán acceder a procesos de formación especializada en alemán, fortaleciendo así las capacidades pedagógicas dentro de las instituciones educativas. El programa también contempla el intercambio cultural, conectando a estudiantes y docentes colombianos con la cultura y tradiciones alemanas.

Cómo se implementará el nuevo idioma en las instituciones

Aunque el acuerdo ya fue firmado, todavía no se ha definido la fecha exacta en que comenzará la enseñanza del alemán como asignatura formal. El Ministerio indicó que el proceso será gradual y dependerá de las condiciones de cada territorio, la disponibilidad de docentes capacitados y la adaptación de los currículos escolares.

Para garantizar una correcta ejecución, se creará una Unidad de Coordinación integrada por representantes del Ministerio de Educación, la Embajada de Alemania y el Goethe-Institut. Este equipo se reunirá periódicamente para evaluar avances, resolver inquietudes y definir ajustes necesarios. La meta es que hacia 2026 el alemán haga parte de la oferta educativa de un número significativo de colegios públicos en Colombia.