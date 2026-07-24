La regulación establece un marco que permite la inclusión de cláusulas de desalojo en contratos sin necesidad de previo aviso. (Fuente: Shutterstock)

Los propietarios que se vean en la situación de inquilinos que cesan el pago del arriendo tienen el derecho de tomar medidas para recuperar su propiedad. La legislación sobre arrendamientos en Colombia contempla el desalojo por falta de pago del arrendatario.

En este sentido, la normativa establece que la forma de abordar el desalojo de un inquilino moroso es particular y específico para las situaciones de alquiler. Si el arrendatario incumple con el pago del canon, podría enfrentarse a un desalojo en un plazo no mayor a un mes.

Alquileres: el propietario puede iniciar un proceso judicial en tan solo un mes

Ante una situación de mora en el pago del arriendo, la Ley 820 de 2003 establece que el propietario puede iniciar un proceso judicial de restitución del inmueble a partir del primer mes de incumplimiento.

El abogado Rafael Felipe Gómez manifestó a Asuntos Legales que el arrendador tiene la facultad de proceder con la gestión de cobranza una vez que finalice el plazo de pago estipulado.

Por lo tanto, no es necesario que el arrendatario acumule varios meses de deuda, enviar una notificación previa ni otorgar prórrogas adicionales. La mora en el pago acarreará intereses adicionales y podría conducir a procesos prolongados si no es resuelta en el tiempo adecuado.

La regulación establece un marco que permite la inclusión de cláusulas de desalojo en contratos sin necesidad de previo aviso. (Fuente: Shutterstock)

Desalojo en Colombia: guía legal paso a paso 2026

La normativa exige que, en situaciones de incumplimiento, como el pago atrasado del alquiler o daños en la propiedad, se realice una notificación oficial. Este aviso debe llevarse a cabo con un preaviso de tres meses antes de que el contrato de arrendamiento finalice.

Asimismo, la misma normativa establece que si se produce la finalización anticipada del contrato, el propietario deberá abonar una indemnización equivalente a tres meses de alquiler en una institución autorizada. Este monto será entregado al arrendatario en el momento de desocupar el inmueble.

Por último, es relevante señalar que los propietarios que desean recuperar su propiedad deben seguir estrictamente los pasos establecidos por la regulación vigente. El cumplimiento de este procedimiento es fundamental para evitar conflictos legales y garantizar una resolución adecuada.

La regulación establece un marco que permite la inclusión de cláusulas de desalojo en contratos sin necesidad de previo aviso. Detalles al respecto. (Fuente: Pexels)

Guía: qué hacer si el inquilino no entrega el inmueble

Si el inquilino no libera el inmueble pese al preaviso, el propietario cuenta con la posibilidad de interponer una demanda ante un juez civil. Esta acción judicial es necesaria y requiere la presentación de pruebas que pueden incluir el contrato firmado o declaraciones de testigos que evidencien la negativa del arrendatario.

En este sentido, el juez tiene la autoridad para ordenar el desalojo del inmueble e incluso puede autorizar el uso de la fuerza pública en caso de que el inquilino no cumpla con la decisión judicial. Este procedimiento tiene como objetivo primordial proteger el derecho del propietario y asegurar que se lleven a cabo los debidos procesos legales.