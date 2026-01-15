La ley de alquileres se despide: todos los inquilinos deberán pagar el triple de alquiler si se cumplen estas condiciones.

La Ley de Alquileres en Colombia busca establecer reglas claras para equilibrar la relación entre propietarios e inquilinos, especialmente cuando una de las partes decide poner fin al contrato antes de tiempo. Dentro de este marco legal, existe un punto clave que suele generar dudas y conflictos.

Uno de los aspectos menos conocidos para quienes llegan desde otros países es que la normativa colombiana fija condiciones estrictas para la terminación anticipada del contrato de arrendamiento. No se trata solo de avisar con tiempo, sino también de asumir una compensación económica específica.

Comprender estas reglas resulta fundamental para evitar sanciones económicas inesperadas y conflictos legales. La ley establece con precisión cuándo y cómo un inquilino puede finalizar el contrato sin incumplir la normativa vigente.

Qué establece la Ley 820 de 2003 sobre la indemnización al arrendador

El artículo 24 de la Ley 820 de 2003 regula el derecho del arrendatario a terminar el contrato de forma unilateral, tanto durante el plazo inicial como en sus prórrogas. Sin embargo, este derecho está condicionado al cumplimiento de dos requisitos fundamentales.

En primer lugar, el inquilino debe notificar por escrito al propietario con una anticipación mínima de tres meses, utilizando un servicio postal autorizado. En segundo lugar, la ley exige el pago de una indemnización equivalente a tres meses de canon de arrendamiento, como compensación por la finalización anticipada.

Este esquema busca proteger al arrendador frente a rupturas inesperadas del contrato, garantizando un margen de previsibilidad económica.

Diferencias con otros países y puntos clave para los inquilinos

Para muchos extranjeros, este sistema puede resultar llamativo. En otros países de la región, como Argentina, la indemnización por rescisión anticipada suele ser menor y, en algunos casos, se limita a un solo mes de alquiler.

Por este motivo, quienes alquilan vivienda en Colombia deben informarse con antelación sobre estas obligaciones legales. Conocer la normativa permite planificar mejor una mudanza, evitar conflictos contractuales y tomar decisiones alineadas con el marco legal colombiano.

Ley de Alquileres en Colombia: indemnización por terminación anticipada del contrato (Fuente: archivo).

Ley de Alquileres y otros casos de indemnización en 2023

Además de la finalización del contrato, existen otros escenarios en los cuales los inquilinos están obligados a indemnizar a los propietarios de las propiedades en Colombia:

Por daños a la propiedad que no sean consecuencia del uso normal o del desgaste natural a lo largo del tiempo.

que no sean consecuencia del uso normal o del desgaste natural a lo largo del tiempo. Cláusulas adicionales que establecen responsabilidades específicas para los inquilinos.

Ley de Alquileres: beneficios para inquilinos y propietarios en contratos de arriendo (Fuente: archivo).

Alquileres: ¿inquilinos pueden disfrutar de un mes gratis?

Otros de los mitos o desconocimientos sobre la Ley de Alquileres en Colombia se centran en los beneficios que pueden disfrutar los arrendatarios al momento de formalizar el contrato de alquiler de un departamento o una casa.

Aproximadamente el 40% de los habitantes de Colombia son inquilinos. En este contexto, ha circulado entre la sociedad un supuesto beneficio que consiste en un mes gratuito de alquiler, estipulado por la Ley de Alquileres 820 de Arrendamientos de Inmuebles, aprobada por el Congreso en 2003.

No obstante, el mito en este caso no se corresponde con la realidad: es falso que los contratos de alquiler deban incluir obligatoriamente un mes de alquiler gratis. En efecto, la ley establece que el arrendatario debe abonar la cuota mensual correspondiente, salvo que exista un acuerdo privado y consensuado entre el propietario y el inquilino.