El reconocido físico británico sostuvo que las leyes de la física podían explicar el origen del cosmos sin recurrir a una intervención divina.

Stephen Hawking fue uno de los científicos más importantes de la era moderna y dedicó gran parte de su vida a intentar responder una de las preguntas más antiguas de la humanidad: ¿cómo comenzó el Universo?

En 2010, el físico sorprendió al mundo con una afirmación que generó una enorme discusión. En su libro El gran diseño, escribió: “No es necesario invocar a Dios para encender la mecha y darle inicio al Universo”.

La frase resumía una de sus principales ideas: que el nacimiento del cosmos podía explicarse mediante las propias leyes de la naturaleza, sin necesidad de recurrir a una causa sobrenatural.

La teoría con la que Stephen Hawking explicó cómo pudo nacer el Universo

Para Hawking, la existencia de leyes físicas como la gravedad permitía comprender cómo pudo surgir el Universo a partir de procesos naturales. Según su planteamiento, no era necesario imaginar un creador externo para explicar el comienzo del cosmos.

El científico británico basaba esta idea en sus estudios sobre el Big Bang y la relación entre el tiempo y el espacio. Una de sus conclusiones más conocidas era que el tiempo, tal como lo conocemos, comenzó con el propio nacimiento del Universo.

Por esa razón, Hawking consideraba que preguntarse qué ocurrió “antes” del Big Bang no tenía sentido desde la física, ya que no existiría un tiempo previo al origen del cosmos.

El reconocido físico británico sostuvo que las leyes de la física podían explicar el origen del cosmos sin recurrir a una intervención divina. (Fuente: Paul E. Alers para la NASA)

Sus teorías no buscaban responder preguntas relacionadas con las creencias personales, sino explicar el funcionamiento del Universo a partir de la observación, los cálculos matemáticos y las leyes científicas.

Por qué la frase de Hawking sobre Dios sigue generando debate

Las palabras del físico provocaron reacciones opuestas alrededor del mundo. Mientras algunos consideraron que sus ideas demostraban hasta dónde podía llegar la ciencia para explicar los grandes misterios de la existencia, otros señalaron que la fe y la ciencia responden preguntas diferentes.

Más allá de la controversia, la reflexión de Stephen Hawking continúa siendo una de sus frases más recordadas porque toca una de las cuestiones que más ha intrigado a la humanidad durante siglos: el origen de todo lo que existe.

Hawking falleció en 2018, pero su legado sigue presente en la comunidad científica y en millones de personas que encontraron en sus libros una forma de acercarse a los grandes enigmas del universo.

Su mensaje dejó una idea central: las preguntas más complejas sobre la realidad requieren curiosidad, pensamiento crítico y una búsqueda constante de respuestas.