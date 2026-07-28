Stephen Hawking convirtió su experiencia personal en un mensaje de esperanza que sigue inspirando a millones de personas.

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Stephen Hawking no solo dejó una huella imborrable en la física teórica, sino también una serie de reflexiones que continúan inspirando a personas de todo el mundo.

Entre ellas destaca una frase pronunciada durante la celebración de su cumpleaños número 75, en la que invitó a enfrentar las dificultades sin perder la curiosidad ni la esperanza: “Por difícil que sea la vida, siempre hay algo que puedes hacer. Mira las estrellas en lugar de tus pies”.

El mensaje del científico británico estuvo profundamente ligado a su propia historia, marcada por décadas de convivencia con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que limitó progresivamente su movilidad, pero que nunca detuvo su actividad académica ni su pasión por comprender el universo.

El mensaje de Stephen Hawking: levantar la mirada incluso en los momentos más difíciles

La frase de Hawking fue pronunciada en 2017 durante un evento celebrado en la Universidad de Cambridge, donde también animó al público a mantener viva la curiosidad científica.

En esa intervención invitó a observar el cielo, preguntarse por el origen del universo y buscar un propósito incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Para el físico, mirar las estrellas simbolizaba ampliar la perspectiva y no quedar atrapado únicamente en los problemas cotidianos.

Stephen Hawking convirtió su experiencia personal en un mensaje de esperanza que sigue inspirando a millones de personas. (Fuente: Wikimedia Commons)

Su reflexión cobraba un significado especial porque hablaba desde la experiencia. Diagnosticado con ELA a comienzos de la década de 1960, los médicos le pronosticaron pocos años de vida, pero logró vivir más de cinco décadas después del diagnóstico mientras continuaba desarrollando investigaciones y publicando obras de divulgación científica.

Una carrera científica que transformó la física moderna

Pese a las limitaciones físicas impuestas por la enfermedad, Hawking realizó contribuciones fundamentales a la cosmología y a la física teórica.

Entre sus aportes más importantes se encuentra la demostración de que los agujeros negros pueden emitir energía, un fenómeno conocido actualmente como radiación de Hawking, considerado uno de los avances más relevantes de la física contemporánea.

También ocupó la histórica Cátedra Lucasiana de Matemáticas de la Universidad de Cambridge, cargo que en su momento desempeñó Isaac Newton, y recibió reconocimientos internacionales como la Medalla Copley de la Royal Society y la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos.

Gracias a un sintetizador de voz adaptado, Hawking continuó escribiendo, investigando y ofreciendo conferencias incluso cuando la enfermedad redujo casi por completo su capacidad de movimiento.

“Breve historia del tiempo” y un legado que trascendió la ciencia

Además de su trabajo académico, Stephen Hawking acercó conceptos complejos sobre el universo al público general mediante libros de divulgación.

Su obra Breve historia del tiempo, publicada en 1988, se convirtió en un éxito editorial internacional y permitió que millones de personas conocieran temas como los agujeros negros, el origen del universo y la cosmología desde un lenguaje accesible.

Su influencia trascendió el ámbito científico para convertirse también en un referente cultural y en un ejemplo de perseverancia frente a la adversidad.

La filosofía de vida que dejó Stephen Hawking

A lo largo de su vida, Hawking expresó en varias oportunidades que las dificultades no impiden seguir encontrando objetivos y oportunidades para avanzar.

Otra de sus reflexiones más conocidas resume esa visión: “Cuando hay vida, hay esperanza”. Asimismo, afirmó que, tras recibir el diagnóstico de ELA cuando era joven, sintió que todo lo vivido después fue un regalo inesperado.

El físico falleció el 14 de marzo de 2018, a los 76 años. Sus cenizas fueron depositadas en la Abadía de Westminster, en Londres, junto a las de figuras históricas como Isaac Newton y Charles Darwin, consolidando un legado que continúa inspirando tanto dentro como fuera del mundo de la ciencia.