La reciente popularidad de las freidoras de aire ha dado lugar a una nueva categoría de electrodomésticos de cocina. En este sentido, Lidl ha incorporado a su catálogo la freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest, un dispositivo que combina en un solo aparato las funciones de freidora, mini horno y deshidratador, diseñado para cocinar con poco o ningún uso de aceite, optimizando así el espacio en la encimera. Su diseño tipo horno, junto con una capacidad de 12 litros y una potencia de 1800 W, la convierte en una opción práctica para familias o para aquellos que desean preparar múltiples raciones simultáneamente sin recurrir al horno convencional. Además, está destinada a quienes buscan mantener una alimentación más equilibrada sin renunciar a las texturas crujientes. Con la llegada de nuevos modelos multifunción, un número creciente de usuarios comienza a dejar de lado las freidoras de aire tradicionales en favor de estos dispositivos “todo en uno” que permiten hornear, asar o gratinar en un solo aparato. La propuesta de Silvercrest está dirigida precisamente a este segmento: individuos que desean cocinar de manera rápida, con un manejo sencillo y evitando la acumulación de diversos aparatos en la cocina. Este tipo de aparato está diseñado para aquellos que desean reemplazar varios electrodomésticos: puede sustituir a una freidora tradicional, un pequeño horno eléctrico e incluso una parrilla de sobremesa para ciertas preparaciones. La circulación uniforme del aire caliente contribuye a obtener alimentos dorados por fuera y tiernos por dentro, desde verduras asadas hasta piezas de pollo completas. La freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest es un dispositivo multifuncional que opera mediante un sistema de aire caliente de alta velocidad. Este equipo está equipado con una pantalla táctil y programas automáticos que regulan el tiempo y la temperatura, que varían de 40 °C a 200 °C, para una variedad de recetas. La marca presenta este modelo como una solución para cocinar sin grasa añadida y con un consumo energético más eficiente que el de un horno convencional. La máquina cuenta con una ventana panorámica XL y luz interior, lo que permite observar el proceso de cocción sin necesidad de abrir la puerta, evitando así la pérdida de calor. En su interior, ofrece múltiples niveles para colocar bandejas o accesorios, permitiendo la preparación de varias elaboraciones simultáneamente o adaptar el espacio según el tamaño de cada plato. Según la descripción oficial, la freidora 9 en 1 permite cocinar de hasta nueve formas diferentes, entre ellas freír, hornear, asar, gratinar, tostar, recalentar, cocinar al vapor, deshidratar y rostizar al estilo “rotisserie”. Estos modos se combinan con programas preconfigurados para patatas fritas, pollo, verduras u otras recetas habituales, lo que facilita el uso para quienes no desean ajustar manualmente cada parámetro. El equipo incluye un temporizador estándar de 1 a 60 minutos y un modo específico de deshidratación de 1 a 24 horas, pensado para frutas, hierbas o snacks crujientes. Esta función, sumada a la posibilidad de cocinar prácticamente sin aceite, la convierte en una opción interesante para quienes preparan colaciones caseras o buscan aprovechar mejor los alimentos frescos. Entre los accesorios se cuentan varias bandejas de rejilla para hornear o deshidratar, una bandeja continua, un espetón giratorio para pollo, una cesta redonda para patatas, un set de pinchos para kebab y un asa para extraer las piezas calientes con seguridad. Muchos de estos componentes son aptos para lavavajillas, lo que simplifica la limpieza diaria. El paquete se completa con un pequeño libro de recetas pensado para aprovechar al máximo las funciones del aparato desde el primer día. De acuerdo con la información proporcionada en la página oficial de Lidl y en medios especializados, se presentan a continuación ciertos aspectos relevantes a considerar antes de llevar a cabo la compra: