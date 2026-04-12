La conexión a internet lenta es uno de los problemas más frecuentes en los hogares. Paredes gruesas, pisos amplios o varios dispositivos conectados al mismo tiempo debilitan la señal del router. Muchas personas optan por comprar repetidores o equipos nuevos, pero existe una alternativa más económica que ya circula entre usuarios y expertos en tecnología. Un colador metálico de cocina colocado detrás del router puede mejorar la cobertura wifi de forma notable. El principio físico es sencillo: los routers emiten señal en todas las direcciones, lo que hace que parte de esa energía se pierda hacia zonas donde no se necesita. Un objeto metálico con forma cóncava actúa como reflector y redirige las ondas hacia los puntos del hogar con peor cobertura. El truco del colador no requiere conocimientos técnicos ni herramientas especiales. Solo hay que ubicar el utensilio a unos cinco o siete centímetros de la parte trasera del router, con la concavidad apuntando hacia el aparato y la boca abierta hacia la zona donde la señal wifi es más débil. Usuarios que han probado el método reportan mejoras de entre el 40% y el 70% en velocidad. En casas con muchas paredes o techos altos, algunos han llegado a triplicar la cobertura en habitaciones alejadas. El efecto es similar al de una antena parabólica casera: concentra las ondas en una dirección específica en lugar de dispersarlas en todas. Sí. Investigadores de la Universidad de Dartmouth demostraron en 2017 que colocar reflectores con superficie metálica detrás de los routers optimiza la distribución de la señal wifi. El principio es el mismo que usa la lámina de aluminio, solo que el colador metálico, por su forma cóncava y su estructura perforada, actúa con mayor eficiencia como reflector parabólico. El portal especializado Pocket-lint realizó pruebas con papel aluminio detrás del router y registró un aumento del 58% en la velocidad de descarga. Aunque los resultados varían según el tipo de vivienda y la ubicación del equipo, el fundamento físico es válido: los materiales metálicos reflejan las ondas de radiofrecuencia y pueden redirigirlas con precisión. El colador metálico funciona mejor cuando se combina con otras prácticas recomendadas por expertos en redes. Ubicar el router en un lugar central de la vivienda, elevarlo del suelo y alejarlo de electrodomésticos que generan interferencias son pasos clave. El microondas, por ejemplo, opera en la misma frecuencia de 2,4 GHz que muchos routers y puede bloquear o distorsionar la conexión cuando está en funcionamiento. Otros dispositivos que afectan la cobertura wifi son los teléfonos inalámbricos, los parlantes bluetooth y las aspiradoras robot. Además, conviene revisar la configuración del router y seleccionar un canal menos congestionado, sobre todo en edificios donde conviven muchas redes al mismo tiempo. Combinar estas medidas con el truco del colador puede marcar una diferencia real sin ningún costo adicional.