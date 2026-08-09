Colocar una cinta de color en el mango de la valija: para qué sirve y por qué se volvió tendencia

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Cada vez más viajeros comenzaron a colocar una cinta de color llamativo en el mango de sus valijas antes de despacharlas. Aunque parece un simple detalle, esta práctica se volvió tendencia por los beneficios que ofrece al momento de retirar el equipaje.

El objetivo principal es diferenciar la maleta del resto y encontrarla con mayor facilidad en la cinta transportadora, especialmente en aeropuertos donde cientos de equipajes similares llegan al mismo tiempo.

¿Para qué sirve poner una cinta de color en la valija?

La principal ventaja de este truco es que permite reconocer el equipaje rápidamente sin necesidad de revisar una por una las maletas que aparecen en la cinta.

Además, una cinta de color puede ayudar a:

Evitar confusiones con valijas similares.

Reducir el tiempo de espera en la zona de equipajes.

Disminuir el riesgo de llevarse una maleta equivocada.

Identificar el equipaje a distancia.

Facilitar su localización en caso de extravío.

Por este motivo, muchos viajeros eligen cintas fluorescentes, pañuelos o etiquetas llamativas para destacar su equipaje.

Qué colores conviene utilizar

Los especialistas en viajes recomiendan optar por colores intensos, como rojo, amarillo, naranja o verde, ya que son más fáciles de detectar entre decenas de valijas negras, grises o azules.

Colocar una cinta de color en el mango de la valija: para qué sirve y por qué se volvió tendencia Imagen creada con IA

También es importante elegir materiales resistentes para evitar que la cinta se desprenda durante el traslado.

Otros trucos para identificar el equipaje en el aeropuerto

Además de colocar una cinta de color, existen otras alternativas para personalizar la valija:

Usar fundas estampadas.

Agregar etiquetas con los datos personales.

Colocar adhesivos llamativos.

Incorporar un rastreador Bluetooth.

Atar un pañuelo o una correa distintiva.

Aunque se trata de un detalle simple, cada vez más pasajeros adoptan este método para ahorrar tiempo y evitar inconvenientes al finalizar un viaje.