Revelan el auténtico origen de las pirámides en Egipto: emplearon una tecnología muy avanzada (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

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La Pirámide Escalonada del faraón Djoser, construida hace aproximadamente 4650 años, representa el primer esfuerzo de los egipcios por erigir una estructura monumental completamente elaborada con bloques de piedra tallada.

Un equipo de investigadores liderado por Xavier Landreau del Instituto Paleotécnico de la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA) de Francia, sugiere que los antiguos egipcios pudieron haber utilizado un sistema hidráulico para facilitar el movimiento y elevación de las piedras en esta pirámide situada en Saqqara.

El enigma que rodea a las pirámides de Egipto ha fascinado a historiadores, arqueólogos y turistas a lo largo de los siglos. La precisión arquitectónica y la magnitud de las piedras utilizadas han dado origen a diversas teorías, que van desde la intervención humana hasta métodos más sofisticados y desconocidos. Un estudio reciente publicado en PLOS ONE aporta una perspectiva innovadora relacionada con el proceso de construcción de estas majestuosas estructuras.

Este innovador mecanismo, basado en la gestión de agua y sedimentos, podría haber facilitado el transporte de bloques pesados de manera eficiente, eliminando la dependencia del esfuerzo humano que se consideraba esencial hasta el presente. Tal descubrimiento abre nuevas posibilidades para entender la edificación de monumentos que, hasta ahora, parecían desafiar las leyes de la ingeniería antigua.

¿Cómo el agua movía las enormes piedras de la Pirámide de Djoser?

La investigación detalla que el Gisr el-Mudir operaba como una especie de presa destinada a la retención de sedimentos, regulando el flujo de agua y generando un lago temporal que proporcionaba agua para las actividades de elevación. Mientras tanto, la sección sur del foso seco albergaba compartimentos que cumplían la función de un sistema de purificación y retención, garantizando que el agua utilizada estuviera exenta de partículas que pudieran obstruir el mecanismo.

El estudio señala que los egipcios pudieron haber desarrollado un sistema de elevación hidráulica interno, que funcionaba de manera análoga a un volcán: el agua libre de sedimentos del foso seco habría sido empleada para elevar los bloques desde el centro de la pirámide hacia los niveles superiores. Este enfoque no solo facilita la comprensión del transporte y la colocación de los enormes bloques, sino que también evidencia un conocimiento avanzado en el ámbito de la hidráulica.

El nuevo descubrimiento sobre la construcción de las pirámides de Egipto y su tecnología hidráulica.

¿Cómo transformaron las inundaciones en oportunidades?

Antes de la Cuarta Dinastía, uno de los desafíos principales que enfrentaban los antiguos egipcios no consistía en la escasez de agua, sino en su excesiva presencia. Las crecidas anuales del Nilo solían inundar los lugares de construcción, dañar materiales como la madera y dificultar el transporte de suministros. No obstante, en vez de oponerse a este fenómeno natural, los ingenieros egipcios consiguieron convertirlo en una ventaja, utilizando la fuerza del agua como un recurso fundamental para la construcción.

Este enfoque significó un viraje decisivo en la arquitectura monumental del Antiguo Egipto. En tan solo una generación, el tamaño de los bloques de piedra utilizados en las construcciones se duplicó. Durante la construcción de la Gran Pirámide de Keops, alrededor del 2550 a.C., los bloques ya superaban las cinco toneladas.

De acuerdo con estimaciones de los especialistas, trasladar estas enormes piezas mediante rampas tradicionales habría requerido al menos 4000 trabajadores laborando de manera continua, mientras que un sistema hidráulico de elevación habría disminuido considerablemente la necesidad de fuerza humana.

Ingeniería egipcia: el asombroso legado que marcó la historia

El descubrimiento de este sistema evidencia que los antiguos arquitectos egipcios contaban con conocimientos avanzados de ingeniería hidráulica, aplicados evidentemente en la construcción de canales y en el transporte de piedras mediante barcazas.

De esta manera, lejos de depender exclusivamente de la fuerza humana y de rampas, los constructores del Antiguo Egipto implementaron soluciones ingeniosas que optimizaban los recursos disponibles y aceleraban el proceso constructivo.

Este enfoque logra explicar cómo pudieron elevar toneladas de piedra y mantener la precisión geométrica que distingue a estas pirámides. Además, la utilización estratégica del agua se erige como un claro ejemplo de ingeniería sostenible, donde los recursos naturales se integraban de manera eficiente al diseño arquitectónico.