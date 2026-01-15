Se trata de un evento asociado al invierno del hemisferio norte y a un brillo especial del satélite natural (Fuente: Grok - creada con IA).

La luna de nieve ya tiene fecha confirmada y promete convertirse en uno de los fenómenos astronómicos más impactantes del calendario lunar de 2026. En Colombia, el evento podrá observarse sin instrumentos especiales y coincidirá con una de las noches más luminosas del año, cuando la Luna alcance su fase llena y domine por completo el cielo nocturno.

¿Cuándo será la luna de nieve en Colombia y a qué hora se podrá ver?

La luna de nieve se manifestará en su punto máximo el domingo 1 de febrero de 2026, cuando la Luna llegue oficialmente a su fase de Luna llena. En Colombia, el fenómeno será visible desde la noche del sábado 31 de enero y alcanzará su mayor brillo durante la noche del domingo, extendiéndose también a la madrugada del lunes.

Aunque el instante exacto del plenilunio ocurre en un horario astronómico específico, para efectos de observación bastará con mirar al cielo desde el anochecer, cuando la Luna salga por el horizonte oriental y se vea completamente iluminada durante varias horas.

Llega la luna de nieve más imponente y fría de la historia. Fuente: EPA YAHYA ARHAB

¿Por qué se llama luna de nieve y qué la hace tan especial?

El nombre “luna de nieve” proviene de antiguas tradiciones que asociaban esta Luna llena con los meses más fríos del año en el hemisferio norte, cuando las nevadas eran más intensas. Aunque en Colombia no se presenten esas condiciones climáticas, el término se mantiene a nivel global dentro del calendario lunar.

En 2026, esta Luna llena se destacará por su intensa luminosidad, ya que el disco lunar se verá amplio, claro y dominante en el firmamento. Para muchos observadores, será una de las lunas más fotogénicas del año, ideal para apreciarla a simple vista.

¿Desde dónde se podrá ver mejor la luna de nieve en Colombia?

La luna de nieve será visible en todo el territorio colombiano, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. No será necesario ningún telescopio ni binoculares, aunque estos pueden ayudar a apreciar detalles de la superficie lunar.

Los mejores lugares para observarla son zonas con baja contaminación lumínica, como áreas rurales, miradores naturales o municipios alejados de los grandes centros urbanos. En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla también se podrá ver sin problemas, especialmente si el cielo está despejado.

Calendario lunar 2026: estas son las fechas de las Lunas llenas

Enero: miércoles 3 – Luna del lobo

Febrero: domingo 1 – Luna de nieve

Marzo: martes 3 – Luna de gusano

Abril: jueves 2 – Luna rosa

Mayo: viernes 1 y domingo 31 – Luna de las flores y Luna azul

Junio: martes 30 – Luna de fresa

Julio: miércoles 29 – Luna de ciervo

Agosto: viernes 28 – Luna de esturión

Septiembre: sábado 26 – Luna de maíz o de cosecha

Octubre: lunes 26 – Luna del cazador

Noviembre: martes 24 – Luna de castor

Diciembre: jueves 24 – Luna fría

¿Cuáles son las fases lunares de febrero de 2026?

El mes de febrero estará marcado por un ciclo lunar completo, ideal para quienes siguen de cerca estos eventos astronómicos: