Cargar el celular cuando llega al 20% es más conveniente que esperar a que se apague, según las recomendaciones para el cuidado de las baterías de iones de litio. (Fuente: Shutterstock)

La batería del celular se desgasta con el paso del tiempo, pero algunos hábitos de carga pueden ayudar a conservar su capacidad durante más tiempo. Una de las dudas más frecuentes es si conviene conectar el teléfono cuando llega al 20% o esperar hasta que se apague por falta de batería.

En los smartphones actuales, que utilizan principalmente baterías de iones de litio, no es necesario esperar a que el teléfono llegue al 0% para volver a cargarlo. De hecho, tanto Apple como Google recomiendan las cargas parciales y desaconsejan agotar la batería por completo como una práctica habitual.

Por eso, si el celular marca 20%, no hay ninguna razón para esperar a que se apague. Mantenerlo alejado de los extremos de carga y, sobre todo, evitar el exceso de temperatura son hábitos que pueden contribuir a prolongar la vida útil de la batería.

¿Es mejor cargar el celular cuando llega al 20% o esperar a que se apague?

Para cuidar la batería, es preferible conectarlo alrededor del 20% antes que esperar a que llegue al 0%. Las baterías de iones de litio no necesitan completar un ciclo de descarga para volver a cargarse. Apple señala que las cargas parciales no dañan la batería, mientras que Google indica expresamente que no hace falta agotarla por completo antes de volver a conectarla.

Además, llegar repetidamente al nivel mínimo de carga puede aumentar el desgaste acumulado. Esto no significa que una descarga ocasional hasta el 0% vaya a arruinar el teléfono: simplemente no es necesario convertirla en una rutina. Lo recomendable es aprovechar las cargas parciales durante el día y conectar el equipo cuando todavía tenga batería disponible.

Cargar el celular cuando llega al 20% es más conveniente que esperar a que se apague, según las recomendaciones para el cuidado de las baterías de iones de litio. Shutterstock

¿Cargar el celular al 100% daña la batería?

Llegar al 100% no significa que la batería vaya a dañarse automáticamente. Los teléfonos modernos incorporan sistemas para controlar la carga y reducir el estrés sobre la batería. Por ejemplo, el iPhone ralentiza la carga después de aproximadamente el 80%, mientras que algunos teléfonos permiten activar una función que limita la carga al 80%.

Si se necesita la máxima autonomía, cargar el celular al 100% sigue siendo perfectamente válido. Sin embargo, cuando no hace falta tanta batería, limitar la carga puede ser una opción para priorizar la salud a largo plazo. La carga optimizada también puede reducir el tiempo que el teléfono permanece completamente cargado.

Estos son los hábitos que más desgastan la batería del celular

Más allá de elegir entre 20% o 0%, hay otros factores que tienen un impacto importante en el deterioro de las baterías de iones de litio. La temperatura es especialmente relevante: Apple advierte que la exposición a temperaturas superiores a 35 °C puede dañar de forma permanente la capacidad de la batería, mientras que Google también recomienda cargar los teléfonos en lugares frescos.

Para cuidar la batería del celular, conviene tener en cuenta estos hábitos:

Cargarlo antes de que llegue habitualmente al 0%.

Evitar el calor excesivo durante la carga.

No dejarlo innecesariamente durante períodos prolongados al 100%.

Utilizar las funciones de carga optimizada o límite de carga cuando estén disponibles.

Realizar cargas parciales durante el día sin preocuparse por llegar al 100% en cada ocasión.

En definitiva, no hace falta esperar a que el celular se apague para cargarlo. Si llega al 20%, conectarlo es una buena práctica, y si el dispositivo ofrece carga optimizada o un límite del 80%, esas funciones pueden utilizarse para priorizar la vida útil de la batería.