La conversación sobre quién es el jugador más destacado de Colombia atraviesa generaciones y despierta discusiones constantes entre hinchas, periodistas y protagonistas del fútbol. Aunque los nombres son muchos, hay tres figuras que siempre aparecen en la cima del debate: Carlos “El Pibe” Valderrama, Radamel Falcao García y James Rodríguez. Cada uno marcó una época distinta y dejó su huella con la camiseta tricolor. Desde el talento creativo del Pibe en los años noventa, pasando por el poder goleador de Falcao, hasta la explosión internacional de James en el Mundial de Brasil 2014, los tres representan momentos clave en la historia del fútbol colombiano. Recientemente, uno de ellos decidió poner orden en la discusión. En una entrevista concedida en 2024, Carlos Valderrama se animó a armar su propio ranking entre estos íconos, un gesto que volvió a encender el debate sobre quién merece el primer lugar. Durante una charla con el periodista mexicano Mauricio Ponce, Carlos Valderrama aceptó el desafío de clasificar a los tres máximos referentes del fútbol colombiano, incluyéndose a sí mismo. Sin rodeos, eligió a James Rodríguez como el mejor futbolista del país, destacando su actuación en el Mundial de Brasil 2014 y su paso por clubes de primer nivel como Real Madrid y Bayern Múnich. En el segundo lugar ubicó a Radamel Falcao García, valorando su capacidad goleadora y su impacto tanto en la Selección Colombia como en el fútbol europeo. Para completar el podio, el propio Valderrama se posicionó tercero, pese a haber sido capitán del combinado nacional en tres Copas del Mundo. El primer puesto otorgado a James Rodríguez se apoya en una carrera marcada por actuaciones decisivas y una rápida consolidación internacional. Su talento ofensivo, sumado a su protagonismo en torneos de alto nivel, lo convirtió en una de las mayores figuras que dio Colombia en el fútbol moderno. Radamel Falcao, por su parte, es el máximo goleador histórico de la Selección Colombia y uno de los delanteros más reconocidos de su generación. Su paso por clubes como Atlético de Madrid y Mónaco, junto con su liderazgo dentro del equipo nacional, explican por qué Valderrama lo ubicó como el segundo mejor futbolista colombiano. Además del ranking, Valderrama también armó su equipo ideal de todos los tiempos, integrado por figuras sudamericanas legendarias como José Luis Chilavert, Cafú, Oscar Ruggeri, Carlos Gamarra, Roberto Carlos, Fernando Redondo, Diego Maradona, Álex Aguinaga, Marco Antonio Etcheverry, Iván Zamorano y Enzo Francescoli. La elección llamó la atención porque no incluyó a ningún futbolista colombiano, una omisión que no pasó desapercibida entre los aficionados. Aun así, el ranking del Pibe volvió a instalar una pregunta que parece no tener respuesta definitiva: quién es el mejor futbolista colombiano de la historia, un debate que sigue tan vigente como siempre.