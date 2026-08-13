Esta combinación se volvió viral por lo simple y tradicional.

Erling Haaland reveló los secretos para un desayuno nutritivo y alto en proteínas: cuál es su rutina

Mientras el mundo habla de sus títulos, sus goles y su presente en el Inter Miami, Lionel Messi sigue llamando la atención por un detalle íntimo de su rutina diaria.

El futbolista argentino, de 39 años, mantiene uno de sus desayunos y meriendas más tradicionales: unas tostadas con dulce de leche acompañadas de un mate.

Lejos de los menús sofisticados que muchos imaginan para una estrella del fútbol, Messi conserva hábitos sencillos que lo conectan con su infancia y con Rosario , la ciudad donde creció.

En distintas apariciones públicas y entrevistas, el rosarino ha explicado que disfruta especialmente de esos momentos tranquilos en casa junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, antes de comenzar sus actividades deportivas.

Unas de las costumbres familiares de Lionel Messi

Las tostadas untadas con dulce de leche y un mate son una combinación muy popular en Argentina y Uruguay, y para él representa mucho más que una comida: es una costumbre familiar .

En varias publicaciones en redes sociales se lo vio desayunando con sus hijos, compartiendo una mesa sencilla y sin grandes protocolos.

Aunque durante la temporada mantiene una alimentación controlada, el futbolista reconoce que disfruta de ciertos gustos dulces cuando tiene días de descanso.

¿Cómo es la rutina familiar de Lionel Messi por las mañanas?

Más allá de la comida, Messi destaca la importancia del orden familiar. Según ha contado, en su casa cada integrante tiene un lugar fijo en la mesa del desayuno y esa organización se respeta todos los días.

La mañana suele comenzar temprano, preparando a Thiago, Mateo y Ciro para el colegio. Después del desayuno familiar, el futbolista se dirige a las instalaciones del Inter Miami para entrenar.

Esa estructura diaria le aporta tranquilidad y estabilidad, dos elementos que él mismo considera fundamentales para rendir al máximo.

¿Qué come Messi durante el resto del día?

El resto de la jornada suele estar marcado por una alimentación mucho más controlada. Su dieta prioriza proteínas magras, pescado, verduras y preparaciones simples.

El objetivo es mantener el rendimiento físico y favorecer la recuperación después de los entrenamientos y los partidos.