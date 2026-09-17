Este jueves, 17 de septiembre de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 3.586,24 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, el euro subió 3.09%, mientras que en el último año acumuló una caída de 15.14%, señalando una recuperación reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 37.04%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 22.48%.

En la última sesión, la cotización del Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el euro cayó mayormente (siete bajadas y tres subidas, sin días estables), con rebotes puntuales que no cambiaron la tendencia.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que podría reflejar una mayor confianza en la moneda.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 17 de septiembre de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es 358624.00 pesos colombianos; comprar 200 euros cuesta 717248.00 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1793120.00 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Compra o vende euros solo en bancos y casas de cambio autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia; compara la TRM, tasas y comisiones y evita cambistas informales. Lleva tu documento y exige comprobante.

Prefiere transferencias bancarias o plataformas reguladas; revisa las medidas de seguridad de los billetes y cuenta el dinero en el mostrador. Evita portar grandes sumas en efectivo y realiza la operación en lugares seguros.