Mezclar café usado con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

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Un número creciente de individuos elige reutilizar artículos cotidianos para llevar a cabo pequeñas tareas del hogar. En este ámbito, una mezcla compuesta de café utilizado y bicarbonato de sodio ha comenzado a adquirir notoriedad debido a sus variadas aplicaciones prácticas y por proporcionar una opción económica y sostenible con el medio ambiente.

¿Qué pasa si mezclas café usado con bicarbonato?

El café molido que suele quedar tras su preparación frecuentemente acaba desechado, no obstante, posee propiedades valiosas. Al mezclarlo con bicarbonato de sodio, se realza su eficacia en limpieza, desodorización y exfoliación.

Entre los principales usos que destacan:

Eliminador de olores : el bicarbonato actúa neutralizando olores, mientras que el café proporciona una fragancia placentera. Esta mezcla resulta óptima para ubicar en la heladera, el cesto de basura o incluso en calzado.

: el bicarbonato actúa neutralizando olores, mientras que el café proporciona una fragancia placentera. Esta mezcla resulta óptima para ubicar en la heladera, el cesto de basura o incluso en calzado. Limpiador natural : debido a su textura, el café se comporta como un abrasivo suave y, en combinación con el bicarbonato, facilita la eliminación de suciedad en superficies tales como ollas, sartenes o piletas.

: debido a su textura, el café se comporta como un abrasivo suave y, en combinación con el bicarbonato, facilita la eliminación de suciedad en superficies tales como ollas, sartenes o piletas. Exfoliante corporal : en el ámbito del cuidado personal, esta mezcla puede emplearse como un exfoliante casero para la piel, favoreciendo la eliminación de células muertas.

: en el ámbito del cuidado personal, esta mezcla puede emplearse como un exfoliante casero para la piel, favoreciendo la eliminación de células muertas. Repelente de insectos: algunas personas lo utilizan en exteriores para disuadir hormigas u otros insectos, aunque su eficacia puede ser variable.

Tirar agua con vinagre y bicarbonato en la bacha de la cocina: porqué hay que hacerlo todas las noches y para qué sirve (foto: archivo). Archivo El Cronista

¿Por qué muchos recomiendan mezclar café con bicarbonato?

El motivo fundamental que ha llevado a esta mezcla a alcanzar la popularidad es su doble beneficio: permite la reutilización de un residuo cotidiano y, al mismo tiempo, previene el uso de productos químicos más nocivos.

Asimismo, se presenta como una opción accesible, sencilla de elaborar y versátil, lo cual la hace especialmente atractiva para aquellos que buscan soluciones pragmáticas en el ámbito doméstico.

Guía para prepararlo correctamente

La preparación es sencilla: se combina café usado (en estado seco) con una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio hasta alcanzar una textura uniforme. Según el propósito, se puede aplicar en seco o incorporar unas gotas de agua para crear una pasta.

Factores clave a considerar y cómo evaluarlos

Si bien constituye un procedimiento seguro en gran parte de los casos, es aconsejable realizar una prueba inicial en una superficie reducida para prevenir manchas o daños, en especial sobre materiales vulnerables.

En definitiva, la combinación de café utilizado con bicarbonato se presenta como una opción económica, sostenible y eficaz que ilustra cómo modestas prácticas pueden provocar significativas transformaciones en la rutina diaria.