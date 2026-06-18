El país progresa en la tecnología del reactor naval que potenciará la embarcación, al tiempo que se halla en desarrollo la primera sección del casco del prototipo. (Fuente: Oleg Kuleshov - Representación ilustrativa)

Brasil está inmerso en un proceso de avance silencioso en uno de los proyectos militares más ambiciosos de su historia reciente. Esto ha provocado un notable interés internacional y ha suscitado preguntas acerca del futuro equilibrio de poder en el Atlántico Sur.

La obra se desarrolla en un complejo naval específicamente diseñado, contando con la colaboración de equipos técnicos tanto nacionales como internacionales.

Los recientes avances indican que Brasil se dirige hacia una capacidad que solo muy pocas naciones poseen. Este ambicioso proyecto combina ingeniería de última generación, inversión estratégica y un plan de desarrollo que ha sido concebido durante un extenso período.

Brasil construirá su primer submarino nuclear: ¿por qué y cuáles son sus metas?

El submarino nuclear Álvaro Alberto representa un elemento fundamental dentro del Programa de Obtención de Submarinos (PROSUB), una estrategia cuidadosamente diseñada para fortalecer la influencia marítima de Brasil en su entorno. Dicha embarcación ha sido ideada con el objetivo de proteger la reconocida “Amazônia Azul”, una extensa zona económica exclusiva que contiene recursos naturales, rutas comerciales y depósitos energéticos de esencial relevancia.

La Marina de Brasil sostiene que es imperativo que el país disponga de un submarino de propulsión nuclear, lo cual le permitiría realizar patrullajes prolongados sin necesidad de emerger. Esta característica posibilitaría una vigilancia efectiva a lo largo de vastas distancias en el Océano Atlántico Sur, así como también una respuesta rápida ante cualquier amenaza o actividad no autorizada en aguas jurisdiccionales brasileñas.

Brasil avanza en proyectos militares que transformarán el equilibrio de poder en el Atlántico Sur (foto: Marinha do Brasil).

Submarino nuclear Álvaro Alberto: características y datos clave

El submarino de ataque con propulsión nuclear (SSN), Álvaro Alberto, tendrá aproximadamente 100 metros de eslora, cerca de 10 metros de manga y un desplazamiento sumergido que rondaría las 6000 toneladas.

La embarcación contará con un reactor nuclear propio, desarrollado en Brasil, basado en un sistema PWR (planta de agua a presión). Este reactor sería capaz de generar alrededor de 48 MW, lo que permitirá alcanzar velocidades cercanas a los 25 nudos en inmersión y operar durante meses sin necesidad de recarga de combustible.

Su capacidad ofensiva incluirá seis tubos lanzatorpedos de 533 mm aptos para torpedos pesados, misiles antibuque y minas. La tripulación estimada ronda las 100 personas.

Brasil avanza en ambiciosos proyectos militares que alteran el equilibrio en el Atlántico Sur (foto: Pixabay).

Submarino nuclear: así avanza la construcción y plazos

Las proyecciones actuales sugieren que la botadura podría llevarse a cabo en 2029, mientras que la entrada oficial en servicio se prevé entre 2032 y 2034.

En octubre de 2023, el proyecto avanzó de manera significativa con el corte de la primera plancha de acero destinada a la sección de calificación del casco. Durante el 2025, la Marina de Brasil formalizó nuevos acuerdos con Naval Group para recibir asistencia en sistemas críticos, particularmente en lo que concierne a la planta nuclear.

Así es el submarino que redefine el poder militar de Brasil

El desarrollo del Álvaro Alberto no solo implica construir un submarino nuclear, sino también crear toda la estructura científica, industrial y tecnológica necesaria para sostenerlo. Esto incluye el dominio del ciclo de combustible nuclear, la creación del prototipo de reactor naval (LABGENE), infraestructura de construcción en Itaguaí y la formación de personal altamente especializado.

La magnitud del proyecto movilizó universidades, empresas de defensa, ingenieros nucleares y sectores enteros de investigación. Para Brasil, significa posicionarse como una potencia tecnológica en el hemisferio y consolidar una capacidad que solo poseen países con programas navales de alto nivel.