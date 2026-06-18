Colombia es conocida por su rica biodiversidad y su impresionante variedad de paisajes naturales. A pesar de ello, no todas sus urbes disfrutan de una adecuada calidad del aire. Mientras que Bogotá y Medellín enfrentan serios problemas de contaminación atmosférica, un pequeño municipio de Cundinamarca resalta por tener uno de los aires más limpios del territorio nacional.

Este municipio es Guasca, un encantador pueblo ubicado en las montañas andinas. Con una población de tan solo 4.000 habitantes, se ha convertido en un verdadero refugio de aire puro.

¿Qué municipio tiene la mejor calidad del aire en Colombia hoy?

Guasca se distingue por sus niveles excepcionalmente bajos de material particulado y contaminantes, según recientes mediciones ambientales. Su altitud, vegetación nativa y la limitada actividad industrial hacen de este municipio un paradigma de equilibrio ambiental.

En contraposición a las grandes ciudades, donde el tráfico vehicular y el desarrollo urbanístico impactan negativamente en la atmósfera, Guasca preserva un entorno limpio y saludable tanto para sus habitantes como para sus visitantes.

Este municipio se distingue como un lugar idóneo para quienes buscan una calidad de vida excepcional. ¿Cuál podría ser? (Fuente: León Darío Peláez)

Mejores actividades y planes en Guasca

Guasca se destaca por sus cultivos de flores, sus quesos artesanales y sus aguas termales. Las actividades al aire libre son idóneas para quienes buscan una desconexión de la vida citadina y un restablecimiento de su vínculo con la naturaleza.

Adicionalmente, este municipio ofrece una amplia gama de planes ecoturísticos. Desde expediciones hacia la laguna de Guatavita, ubicada en las cercanías, hasta recorridos por la reserva natural de la Encenillo, Guasca se configura como un auténtico paraíso para los amantes del entorno natural.

¿Dónde queda Guasca en Colombia?

Guasca se localiza en el departamento de Cundinamarca, a cerca de 50 kilómetros al noreste de Bogotá. Es parte de la provincia de Guavio y está rodeada por municipios como Sopó, La Calera y Guatavita. Su posición en medio de montañas, a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, favorece un clima fresco y una atmósfera pura, lo que la hace idónea para el descanso y el turismo de bienestar.

En este sentido, resulta fundamental reconocer la importancia de preservar este entorno natural que brinda múltiples beneficios a los visitantes.