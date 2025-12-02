En esta noticia
Un célebre naufragio del siglo XIX, que transportaba un valioso cargamento de oro, fue descubierto hace varias décadas y se encuentra a más de 2.000 metros de profundidad bajo el agua. Este caso emblemático ha capturado la atención de historiadores y exploradores, dado su significado histórico y la magnitud de su contenido.
A lo largo del tiempo, la narrativa ha evolucionado con diversas expediciones, destacándose las realizadas entre 1988-1991 y una operación más reciente en 2014, que lograron recuperar monedas, lingotes y piezas. Las estimaciones históricas sugieren que se embarcaron decenas de toneladas en 1857, aunque solo se ha logrado rescatar una pequeña parte de este tesoro.
Dónde y cuándo se halló el misterioso “barco de oro”
De acuerdo con los registros históricos del SS Central America, el descubrimiento fue realizado en 1988 a una profundidad aproximada de 2.200 metros (7.200 pies), en el océano Atlántico occidental, frente a las costas de Carolina del Sur.
Las campañas de rescate que se llevaron a cabo posteriormente, a finales de los años 80 y en 2014, lograron recuperar una parte significativa del cargamento. La última de estas operaciones tuvo lugar en un periodo reciente, específicamente en 2014.
Las estimaciones históricas indican que la carga original ascendía a decenas de toneladas, compuesta por lingotes, monedas y polvo de oro provenientes de California. Lo recuperado de este hallazgo fue objeto de procesos judiciales destinados a su reparto y liquidación.
¿Quién es el dueño del tesoro y qué sucede con la provincia?
En este caso, la competencia recayó en tribunales de almirantazgo de EE.UU. y en el Estado de Carolina del Sur, figura que se asemeja a una provincia en sistemas federales.
Las cortes reconocieron derechos de salvage (rescate) y reclamaciones de múltiples partes interesadas.
Se llevaron a cabo recuperaciones del oro entre 1988 y 1991, así como una expedición en 2014 utilizando vehículos operados remotamente.
Tras prolongados litigios y acuerdos, el material recuperado se distribuyó entre inversores, rescatistas y reclamantes de acuerdo con la sentencia; el Estado mantuvo un interés constante en la preservación del patrimonio y la regulación correspondiente.
Oro bajo el agua: las cifras clave del caso SS Central America
Datos esenciales para contextualizar el “hallazgo del siglo”:
- Profundidad: 2.200 metros (7.200 pies).
- Localización: Atlántico occidental, frente a Carolina del Sur (EE.UU.).
- Descubrimiento moderno: 1988; recuperaciones a fines de los 80 y en 2014.
- Carga estimada: decenas de toneladas en 1857; solo una parte fue rescatada y judicializada.