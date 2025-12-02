Descubrimiento del siglo: encuentran 1000 toneladas de oro y le pertenece todo a una sola provincia

Un hallazgo arqueológico en pleno centro de Montevideo, Uruguay, está ofreciendo una nueva perspectiva sobre la vida colonial en el Río de la Plata y y destacan la relevancia estratégica del agua en la vida cotidiana hace casi 200 años.

En un principio, este avance comenzó como una obra de rutina para instalar un ascensor en el Museo Histórico Cabildo de Montevideo , pero luego terminó revelando restos históricos de gran importancia convirtiéndose en uno de los descubrimientos más relevantes de la ciudad.

¿Qué encontraron los arqueólogos en Uruguay?

Mientras se realizaban las obras para instalar un ascensor y mejorar la accesibilidad del museo , los trabajadores hicieron un hallazgo inesperado: estructuras arqueológicas coloniales en excelente estado de consevación bajo tierra.

Estos restos encontrados permiten conocer los detalles sobre cómo era realmente la vida de los primeros habitantes de Uruguay

La arqueóloga Nicol de León , responsable de la investigación, señaló que el descubrimiento abarca “un montón de estructuras de distintas épocas y también objetos de época colonial y de la primera etapa de la independencia” de Uruguay.

Los hallazgos en Montevideo dan cuenta de cómo era la vida en la época.

¿Qué fue lo que hallaron?

Los objetos desenterrados son:

Botellas de vidrio de diferentes épocas.

de diferentes épocas. Balas y proyectiles que hablan de conflictos pasados.

que hablan de conflictos pasados. Pipas para fumar usadas por los pobladores.

usadas por los pobladores. Restos óseos que revelan información sobre la alimentación.

que revelan información sobre la alimentación. Estructuras arquitectónicas de distintos períodos históricos.

El hallazgo más sorprendente corresponde a una antigua fuente de agua de posible origen colonial, según las primeras hipótesis de los arqueólogos. Además, la estructura presenta rasgos arquitectónicos inusuales que la distinguen de otros restos encontrados en el sitio, aunque las excavaciones siguen en curso.

¿Por qué el agua era tan importante en Montevideo colonial?

La historiadora Ana Ribeiro , viceministra de Educación y Cultura de Uruguay, señaló que el acceso al agua fue uno de los mayores desafíos de la Montevideo colonial. Según explicó, al tratarse de una " ciudad amurallada" , los períodos de guerra o asedio dejaban a la población totalmente aislada, dependiendo por completo de las fuentes internas para su abastecimiento.

Los restos arqueológicos incluyen botellas, pipas, proyectiles y restos óseos que revelan la vida cotidiana en Montevideo colonial.

El problema era que el agua no era abundante, lo que convertía cada fuente en un recurso estratégico vital para la supervivencia de la población.

Las aguas “milagrosas” del oeste de Montevideo

Ribeiro añadió un detalle que aporta aún más interés al hallazgo: no todas las fuentes de agua tenían el mismo prestigio en la Montevideo colonial. Según explicó, las del oeste eran consideradas las más puras y saludables, al punto de originar verdaderas leyendas entre los pobladores.

Una de las más célebres era la fuente abierta por Luis Mascareñas, uno de los primeros habitantes de la ciudad, a la que se atribuían propiedades curativas. Aunque todavía no se ha confirmado, los arqueólogos no descartan que la estructura descubierta en el Cabildo esté vinculada a esta histórica fuente, un hallazgo que podría reescribir parte del pasado urbano de Montevideo.

¿Cuál es la importancia de este avance científico?

Según De León, los objetos y estructuras encontradas “nos hablan de la vida, de cómo era la ciudad, Montevideo, desde la época colonial hasta 1800 y tanto” y se basan en los siguientes puntos:

Higiene y salubridad

Cómo se manejaba la limpieza en la época.

Qué sistemas usaban para mantener la salud pública.

Cómo enfrentaban las enfermedades.

Sistemas de abastecimiento de agua

De dónde sacaban el agua para beber y cocinar.

Cómo la almacenaban y distribuían.

Qué calidad tenía el agua disponible.

Alimentación y clases sociales

Qué comían los diferentes grupos sociales.

“Quiénes comían qué cosas” según su posición económica.

según su posición económica. Cómo variaba la dieta entre ricos y pobres.

Montevideo, conflictos bélicos y el agua

En la era colonial, Montevideo fue una ciudad pequeña y fortificada fundamentalmente militar y portuaria , con una población de alrededor de 10.000 habitantes para 1805 , dividida en tres estratos sociales: españoles, criollos y esclavos.

El desarrollo de la ciudad estuvo marcado por su rol como puerto clave para el comercio con grandes conflictos con Buenos Aires. De esta forma, al presentar estos conflictos bélicos, el agua se había vuelto uno de los principales focos de necesidad al enfrentarse a situaciones de aislamiento y encontrar pequeños manantiales o fuentes era como encontrar un tesoro.