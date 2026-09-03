Décadas después, el método sigue sorprendiendo por su impacto sobre el paisaje (Fuente: Freepik).

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Miles de árboles de Navidad que normalmente habrían terminado en la basura fueron utilizados durante décadas para enfrentar uno de los problemas más difíciles de las zonas costeras: la erosión. La particular estrategia, aplicada en sectores del golfo de México, buscaba aprovechar las ramas y los troncos para atrapar arena y sedimentos y, con el tiempo, ayudar a que el terreno recuperara parte del espacio perdido frente al mar.

La idea puede parecer extraña a primera vista, pero detrás de ella existe un principio ambiental sencillo: utilizar una estructura natural para disminuir la velocidad del agua o del viento y permitir que los sedimentos se acumulen. El resultado fue un proceso de restauración que permitió que la vegetación regresara progresivamente a determinados sectores del litoral.

¿Por qué arrojaron árboles de Navidad cerca del océano?

La iniciativa nació como una alternativa para enfrentar la pérdida de terreno provocada por la erosión costera y, al mismo tiempo, darle un nuevo uso a los árboles naturales después de las fiestas de Navidad.

En lugar de enviarlos directamente a los vertederos, los ejemplares recolectados podían trasladarse a zonas previamente seleccionadas para ser utilizados como estructuras vegetales. Allí se colocaban estratégicamente para formar una especie de barrera capaz de retener materiales que normalmente serían arrastrados por el viento o el agua.

La finalidad, por tanto, no era contaminar el océano con árboles, sino utilizarlos en proyectos controlados de restauración ambiental. Las ramas funcionaban como una estructura temporal mientras el ecosistema recuperaba sus propias defensas naturales.

¿Cómo ayudan los árboles de Navidad a frenar la erosión de la costa?

El funcionamiento depende de algo tan sencillo como la capacidad de las ramas para obstaculizar el movimiento de arena, lodo y otros sedimentos.

Cuando el viento o el agua atraviesan una barrera formada por árboles, encuentran mayor resistencia y pierden parte de su velocidad. Esto favorece que los materiales transportados queden atrapados entre las ramas y comiencen a acumularse.

Con el paso del tiempo, esa acumulación puede aumentar la superficie y la altura del terreno. Luego, las plantas propias de estos ambientes tienen mejores condiciones para crecer y sus raíces ayudan a mantener unidos los sedimentos.

De esta manera, los árboles no constituyen una solución permanente, sino una herramienta temporal de restauración costera que puede facilitar que la naturaleza vuelva a estabilizar el terreno.

¿Qué pasó con las costas 30 años después de colocar los árboles?

El paso de las décadas permitió observar un efecto que inicialmente no era evidente. En las áreas donde se utilizaron estas estructuras vegetales, la acumulación progresiva de sedimentos favoreció la recuperación de determinados sectores que habían sufrido una fuerte erosión.

La aparición de vegetación fue especialmente importante. Una vez que las plantas comenzaron a establecerse, sus raíces contribuyeron a estabilizar el suelo y generaron condiciones más favorables para que el ecosistema continuara desarrollándose.

Así, una intervención que comenzó con miles de árboles reutilizados terminó formando parte de un proceso mucho más amplio de recuperación de humedales, dunas y zonas costeras.

¿Qué beneficios tiene reutilizar árboles de Navidad después de las fiestas?

Además de contribuir a determinados proyectos de restauración, la reutilización de árboles naturales permite evitar que miles de ejemplares terminen acumulados en vertederos después de las celebraciones.

Su estructura puede tener una segunda función antes de iniciar su descomposición natural. En determinadas zonas, las ramas sirven para retener sedimentos; posteriormente, cuando la vegetación se establece, el propio ecosistema puede asumir progresivamente el papel de estabilizar el terreno.

Esto convierte a los árboles de Navidad en un ejemplo llamativo de reutilización de residuos orgánicos para la recuperación ambiental.

¿Esta técnica todavía se utiliza para proteger las costas?

La idea no quedó únicamente como una experiencia de décadas atrás. El uso de árboles y restos vegetales como estructuras para atrapar arena continúa formando parte de algunas estrategias de restauración de dunas y otros ambientes costeros.

En estos casos, las ramas pueden ayudar a reducir la velocidad del viento y favorecer que la arena quede depositada en lugares determinados. Con el tiempo, la acumulación de material puede contribuir a que se formen o recuperen dunas.

Sin embargo, los especialistas consideran estas estructuras como una herramienta complementaria y no como una solución capaz de detener por sí sola la erosión.