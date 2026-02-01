Un objeto de uso diario oculta un valor asombroso en su interior. (Imagen: archivo)

Encuentran una estatua de más de 4000 años que desafía lo conocido y podría reescribir la historia del Antiguo Egipto

Un avance significativo ha sido logrado por un grupo de investigadores suizos, quienes han realizado un hallazgo sin precedentes: extrajeron oro de 22 quilates a partir de desechos electrónicos comunes, alcanzando este objetivo sin perjudicar el medio ambiente.

Este descubrimiento científico tiene el potencial de transformar la manera en que se recupera el oro a nivel global, presentando una alternativa más segura y eficiente que podría revolucionar diversas industrias. Lo que antes se consideraba un desafío costoso y contaminante comienza a vislumbrar una solución innovadora.

Se trata de un avance que abre nuevas perspectivas en el ámbito del reciclaje. El hallazgo fue realizado por el instituto ETH Zurtich, una universidad pública de gran prestigio fundada en 1854.

Reciclaje de oro y metales: nueva técnica para recuperar componentes electrónicos

Un descubrimiento reciente, originado en Australia, ha generado un considerable interés en ámbitos vinculados al método de reutilización que permite la obtención de oro a partir de dispositivos electrónicos.

La clave de este avance radica en un procedimiento innovador que posibilita la extracción de oro de máxima pureza sin la necesidad de utilizar químicos tóxicos, los cuales suelen tener un impacto negativo en el entorno natural.

Los resultados iniciales publicados por los investigadores revelan datos sorprendentes: el recurso extraído alcanza más del 99% de pureza, un estándar que resulta complejo de alcanzar incluso mediante métodos convencionales de refinado.

Científicos suizos logran extraer oro puro de desechos electrónicos sin dañar el medio ambiente (Foto: archivo).

Técnica revolucionaria para recuperar oro: descubre cómo lo logran

El equipo interdisciplinario de Flinders University, en Australia, ha desarrollado un método que reemplaza el uso de cianuro, uno de los compuestos más criticados por su alta toxicidad, por ácido tricloroisocianúrico (TCCA), una sustancia comúnmente empleada en la potabilización de agua.

Adicionalmente, el equipo del ETH Zúrich ha diseñado un procedimiento innovador que permite la extracción de oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados.

Sin embargo, el verdadero avance radica en la utilización de un polímero de azufre que tiene la capacidad de enlazarse selectivamente con el oro disuelto. A través de un proceso controlado de calentamiento o tratamiento químico, el metal precioso se libera en su estado puro y el polímero puede ser reciclado, lo que convierte a este método en una alternativa sostenible y económica.

Investigadores suizos extraen oro de desechos electrónicos sin dañar el medio ambiente (Foto: archivo).

Impacto del empleo en la economía actual

Entre sus principales ventajas se encuentran:

Disminución de residuos electrónicos

Recuperación eficiente de oro

Generación de empleo

Fomento de la economía circular

Este avance no solo facilita un reciclaje más seguro de componentes electrónicos, sino que también representa un cambio de paradigma en la minería. Al eliminar el uso de cianuro, el nuevo método reduce significativamente los riesgos ambientales y sanitarios, proporcionando soluciones alineadas con los principios de la economía circular.